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社會 社會焦點 保障人權

台78線2車事故！貨車剎不住追尾「連撞2輛BMW」　名車成廢鐵畫面曝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台78快速道路東往西40.4公里處，昨（1）日下午發生一起4輛車追撞的重大車禍，雲林縣消防局派遣各式消防、救護車8輛13人前往搶救，事故總共6人輕傷分別送往成大醫院斗六分院、慈濟醫院大林分院，詳細肇事原因尚待警方調查中。

昨日下午16時30分左右，台78線東往西40.4公里處，一輛白色BMW自小客車疑似天雨路滑，失控自撞內側護欄，並與另輛藍色卡車碰撞後，停在外線車道，後方車輛依序閃避轉往內側車道通行，未料後方一輛大卡車疑似未注意前方車況閃避不及高速追撞，先追撞外車道黑色BMW自小客車後，再衝撞停置的白車與藍色卡車。 

▲昨日台78線40,4公里處發生嚴重車損追撞，造成6人受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昨日台78線40.4公里處發生嚴重車損追撞，拖吊人員將擠在一起的大貨車與白色BMW分離。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昨日台78線40,4公里處發生嚴重車損追撞，造成6人受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昨日台78線40,4公里處發生嚴重車損追撞，白色BMW車體嚴重扭曲變形，宛如皺紙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

高速撞擊造成黑色自小客車停置於內側車道，而衝撞的大卡車將一開始碰撞的白色BMW自小客與藍色卡車全擠到內側護欄，白色自BMW當場嚴重扭曲變形；藍色卡車鄭姓34歲男駕駛，手臂骨折送慈濟大林分院，白色BMW黃姓36歲男駕駛左手臂擦傷送斗六成大、黑色BMW蔣姓62歲男駕駛載有同車陳姓與郭姓女子頸部疼痛，卡車鄭姓駕駛胸口疼痛均送斗六成大，白色大貨車吳姓27歲男駕駛未受傷。

▲昨日台78線40,4公里處發生嚴重車損追撞，造成6人受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昨日台78線40,4公里處發生嚴重車損追撞，白色BMW車體嚴重扭曲變形，宛如皺紙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方呼籲駕駛人，雨天行駛時務必減速慢行，避免產生水漂效應造成車輛失控打滑，並多注意車前、車後狀況小心駕駛，確保行車安全。高速行駛中若車輛打水漂，記得：1輕放油門滑行、2出現阻力左右搖晃時，緊握方向盤不要轉動、3切忌因為緊張急踩煞車，否則容易導致車輛失控。如發生碰撞應先拍照後迅速將車輛移置安全區域，避免後車追撞。

▲昨日台78線40,4公里處發生嚴重車損追撞，造成6人受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昨日台78線40,4公里處發生嚴重車損追撞，造成6人受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昨日台78線40,4公里處發生嚴重車損追撞，造成6人受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昨日台78線40,4公里處發生嚴重車損追撞，造成6人受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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