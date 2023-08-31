超級衰！搭電梯故障又遇4.5地震　雲林縣府員工驚魂20mins

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府第二辦公大樓今（31）日中午12時許發生電梯故障，造成一名男子受困，因發生時間與中午地震差距幾分鐘，一度以為是因地震受到影響，雲林縣消防局獲報後派員前往搶救，經20多分鐘找到開關後，協助他順利脫困，男子表示無大礙不需送醫，結束一場虛驚。

▲雲林縣政府電梯故障，男員工結束午休返回工作崗位遭困20多分鐘。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣消防局今日中午12時40分獲縣政府警衛室報案，指縣府電梯2樓有人受困，派遣一輛消防車、一輛救護車及多名消防人員前往救援。消防員一樓二樓奔波樓梯上上下下，花了20多分鐘，比對出電梯門的手動緊急開啟裝置，順利將人救出。

▲消防人員不停找尋手動開啟位置。（圖／記者蔡佩旻攝）

受困男子為縣府員工，其表示中午外出吃午餐，打算返回辦公室上班，從1樓搭乘電梯要上3樓辦，就在在2樓間突然上下晃了一下就卡住不動了，第一時間按緊急按鈕完全沒反應。由於12點49分恰巧發生地震，大家一度還以為是地震造成，大家詢問他知道剛剛地震嗎？男子搖頭說不知道，只覺得電梯有在搖動而已。

▲雲林縣政府電梯故障，男員工受困20多分鐘，幸無大礙結束一場虛驚。（圖／記者蔡佩旻攝）