郭台銘「個人因素」辭鴻海董事　黃士修：怕選太好股價一飛衝天

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

對於鴻海創辦人郭台銘辭去鴻海董事一職，外界揣測是否與郭的「沒收財產」說造成鴻海集團困擾，主流民意大聯盟發言人黃士修今（3）日表示，兩件事情完全無關，郭台銘4年前第一次要參選總統，就把董事長交棒給現任董事長劉揚偉，實質退出鴻海的經營層，只是掛名董事，4年後他再次參選，必須要做一個新的動作來宣示他跟鴻海無關，連掛名的董事都辭了，郭台銘現在是自然人股東，完全跟經營層無關。

黃士修指出，郭台銘會這樣做，一方面是郭擔心競選的表現很好，鴻海股價一飛衝天，被外界說參選是為了炒股，這樣被人家講話也不好，就去請辭董事，宣示獨立參選的決心，不只是獨立於政黨之外，也是獨立於鴻海集團之外。

不過，被問到郭台銘仍然是最大股東，未來是否會回任董事？黃士修則說，董事就是個虛銜，4年來郭台銘在公開場合都是掛名永齡基金會創辦人，「你說他會再回去干涉鴻海經營層嗎？我想應該是不太會，他這幾年就決定奉獻這一生的事業跟財產，來貢獻給社會國家。」

對於在野整合，黃士修強調，郭柯侯都有直接聯繫的管道，這星期也有看到民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫都釋出善意，主流民意大聯盟就是要組成最強隊伍，既然柯、朱都有完全相同的想法，那就希望國民黨、民眾黨的朋友趕快來「咖啡會」，甚至朱立倫也進來4人咖啡會。