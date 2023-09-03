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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

志玲姊姊幫加油？傳郭台銘有意找林志玲任副手　郭辦回應了

▲▼林志玲出席完美之巔NEO形象大使。（圖／記者周宸亘攝）

▲傳郭台銘想找林志玲任副手。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

宣布將投入2024總統大選的鴻海集團創辦人郭台銘，副手人選尚未決定，而郭台銘日前在參選記者會上已透露，自己心目中有人選。主流民意大聯盟發言人黃士修今（3）日則透露，郭台銘已經找到副手，但自己沒有追問是誰，也拒絕郭台銘告訴他。據了解，郭台銘目前將尋覓焦點鎖定在「高知名度、熱心慈善公益、女性」三項條件，今又傳出熱心公益的台灣第一名模林志玲也成為郭台銘的徵詢對象，而傳目前郭辦也已徵詢過林志玲，但尚無結果。

郭台銘日前出版新書《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》，第一次公開與太太曾馨瑩的相識過程，並透露其中牽線紅娘就是林志玲，鴻海尾牙有段節目要和林志玲一起跳探戈，便找來「林志玲的舞蹈老師」也就是曾馨瑩，第一次見面就被曾馨瑩專注教舞的模樣吸引，郭台銘也說，「第一次見到馨瑩，幾乎是一見鍾情」。

今日也傳出，熱心投入公益、形象良好的林志玲也有被郭辦徵詢過，對此，主流民意大聯盟發言人黃士修則回應，「我真的不知道」，並透露，前幾天在郭台銘家開會，郭問他最晚什麼時候要公布副手？他提醒，9月13日至9月17日領表，領表一定要填副手，接著反問郭，「你有在找副手喔？」，郭則回「有，真的有，在談了，但要尊重對方隱私」，他則回，「好，我不要再問了，我當大聯盟發言人不能對記者說謊，我拒絕知道人選，你不要告訴我」。

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