郭台銘選總統副手「已經找到了」！　黃士修：但我拒絕知道是誰

▲郭台銘以獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

日前宣布將投入2024總統大選的鴻海集團創辦人郭台銘，副手人選尚未決定，而郭台銘日前在參選記者會上已透露，自己心目中有人選。主流民意大聯盟發言人黃士修今（3）日則透露，郭台銘已經找到副手，但自己沒有追問是誰，也拒絕郭台銘告訴他。

郭台銘於8月28日正式宣佈獨立參選，自稱要來整合在野並以下架民進黨為主要目標，同時宣布延攬長期提倡核電的黃士修為發言人；至於副手，郭台銘透露自己心目中有人選，時機到會跟大家報告。先前則傳出人選可能為高雄市前市長韓國瑜的夫人李佳芬、無黨籍立委高金素梅及馬英九政府時期的文建會主委、現為雲品國際董事長的盛治仁，不過都被當事人駁斥。

郭營發言人黃士修今日上午受訪時說，在參選後有天開會，郭台銘問自己連署期程，也問最晚什麼時候要公佈副手，他就提醒他9月13日到9月17日領表，領表那天就要填副手名字，所以要事前開記者會宣布副手人選，要不就是在領表當天填上名字，記者一定會知道。

黃士修說，他也反問郭台銘有沒有在找副手，「他（郭台銘）真的有在找喔！他說有在找，已經在談了，但是要尊重對方的隱私」，所以黃士修便沒再追問。黃補充，今天郭台銘既然賦予他主流民意大聯盟發言人的任務，自己對記者就不能說謊。所以他不要知道副手人選，只要知道郭台銘已經在找，但要尊重對方隱私，如果記者問，就坦白回答。媒體追問，所以郭台銘的副手已經找到了？黃士修答「他說找到了，我不知道到底是誰，我真的不知道，完全不過問，而且我拒絕他告訴我」。