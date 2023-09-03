　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

海葵颱風來襲！侯友宜責成市府團隊　落實防颱整備守護市民

▲海葵颱風來襲 侯友宜責成市府落實防颱整備。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海葵颱風來襲，侯友宜責成市府團隊落實防颱整備。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應海葵颱風，新北市政府2日18時召開「海葵颱風新北市災害應變中心第3次工作會報」，市長侯友宜主持會議時表示，颱風預估於今（3日）傍晚登陸台東，按颱風走勢，新北市目前尚未納入海上、陸上警戒範圍，但仍受外圍環流影響應注意局部陣雨，侯友宜責成市府團隊務必落實防颱整備，守護市民安全。

根據天氣專家評估，目前海葵颱風位於新北市東南方500公里海面上，以時速17轉14公里向西移動、速度變慢，7級暴風半徑維持150公里，預估入夜後外圍環流影響越明顯，雨勢將於4日趨緩，陸上警報預計最遲5日凌晨解除。

▲海葵颱風來襲 侯友宜責成市府落實防颱整備。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海葵颱風新北市災害應變中心第3次工作會報。

侯友宜聽取報告後表示，海葵颱風預估3日為本市市區帶來7-8級陣風、郊區可達8-9級陣風，北海岸及東南側山區降雨量最高可達豪雨等級。因入夜後雨勢逐漸增大，侯友宜責成市府團隊，針對烏來地區易致災各保全戶，尤其是弱勢族群，做好預先撤離整備作業、落實橫移門關閉相關宣導，並隨時掌握河川水位高度，確保低窪易積淹水地區防洪排水系統設施、地下道抽排水系統功能正常，積極防颱、嚴陣以待。

9月3日是軍人節，侯友宜也說，感謝國軍不辭辛勞積極協助防颱作業，與新北市府一同捍衛市民。他也提醒市民朋友，颱風期間避免觀浪、戲水及釣魚，減少外出，保護自身安全。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►海葵颱風逼近！瑞芳區公所「柔性勸離」快樂山部落51戶90人

►海葵颱風逐漸逼近！第十河局嚴陣以待　啟動防汛整備工作

►「躍進基隆」都發政策交流座談　謝國樑：公私協力共創新榮景

►海葵颱風逼近！北部海巡勸離民眾　違者最高可罰25萬

ET快訊
Live／海葵襲台「暴風圈清晨觸陸」　氣象局最新說明
禾浩辰認愛吳品潔　女友不介意他一夜情
居住、工作地或上班途中任一區停班　可休颱風假！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

海葵颱風來襲！侯友宜責成市府團隊　落實防颱整備守護市民

瑞芳北34線拓寬完工通車　新北市府與地方齊心提升通行安全

台東警婦幼警察隊下半年校園巡迴宣導列車開跑

海葵颱風來襲！新北市動物之家總動員加強防颱　保護毛寶貝安全

海葵颱風外圍環流影響　指揮官侯友宜要求持續加強戒備

花蓮災害應變提升一級開設！3日全縣停班停課　所有航班取消

台灣夢伴萬里北基社區兒少　助認同海港山城文化築夢踏實

漁業署金鑑漁港全國選拔　新北勇奪6獎項北台之冠

遠離開學症候群　新北市圖泰山分館推閱讀收心操

2023台東原住民音樂人特展「原音聚會所」今開幕

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

見固定菜單的熟客走來　秒在她到門口前做好！

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

酒駕女嗆警「我家很有錢」　自稱不危險卻剛肇事逃逸

颱風攪局！鄧紫棋缺席KKBOX　直播道歉秀台語：我很思念你

台78線2車事故！貨車剎不住追尾「連撞2輛BMW」　名車成廢鐵畫面曝

惠利頭等艙「遭降級經濟艙」無退票！　達美航空遭炎上「態度大轉」道歉了

海葵颱風來襲！侯友宜責成市府團隊　落實防颱整備守護市民

瑞芳北34線拓寬完工通車　新北市府與地方齊心提升通行安全

台東警婦幼警察隊下半年校園巡迴宣導列車開跑

海葵颱風來襲！新北市動物之家總動員加強防颱　保護毛寶貝安全

海葵颱風外圍環流影響　指揮官侯友宜要求持續加強戒備

花蓮災害應變提升一級開設！3日全縣停班停課　所有航班取消

台灣夢伴萬里北基社區兒少　助認同海港山城文化築夢踏實

漁業署金鑑漁港全國選拔　新北勇奪6獎項北台之冠

遠離開學症候群　新北市圖泰山分館推閱讀收心操

2023台東原住民音樂人特展「原音聚會所」今開幕

1歲半男童「肚裡藏著一個人」　醫檢查驚：極罕見！

400萬女網紅爆「陪金主過夜」！綠帽男友爆料她狂求饒　本人發聲了

妹子相親狂點菜…吃飽才喊「看不上」要男方買單　他只吃白飯氣炸

海葵暴風圈將觸陸「大豪雨」轟炸　陸警再擴大！最強風雨來了

海葵颱風來襲！侯友宜責成市府團隊　落實防颱整備守護市民

林宥嘉唱一半突宣布重磅喜訊！　親曝「攻蛋時間點」粉絲嗨翻

瑞芳北34線拓寬完工通車　新北市府與地方齊心提升通行安全

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

地方熱門新聞

瑞芳北34線拓寬完工通車　新北提升通行安全

海葵颱風來襲　侯友宜責成市府落實防颱整備

新北動物之家加強防颱　保護毛寶貝

海葵颱風外圍環流影響　侯：加強戒備

花蓮災害應變一級開設　3日取消航班

台東警婦幼隊下半年校園巡迴開跑

金鑑漁港全國選拔　新北勇奪6獎項

台灣夢伴萬里北基社區兒少　助認同海港山城文化

海葵逼近！北部海巡勸離727遊客

新北市圖泰山分館推閱讀收心操

台南驚傳有民眾持鋸子欲攻擊防疫人員

桃園青埔增「循環線」公車　路線規劃受關注

黃麻青體驗共學農業創生

豆蟹寄生牡蠣裡　喝蚵仔湯別擔心

更多熱門

相關新聞

Live／海葵暴風圈清晨觸陸　氣象局最新說明

Live／海葵暴風圈清晨觸陸　氣象局最新說明

中颱海葵逼近，氣象局持續發布海上、陸上颱風警報，預計暴風圈明天（3日）清晨觸陸，明後天對台影響最為劇烈。另外，受到外圍環流影響，宜花地區有明顯雨勢，北部、東北部地區也有間歇性降雨。對此，氣象局晚間11點40分進行最新說明。

即／5縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

即／5縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

民調／侯友宜衝第二、柯郭麻花捲　他曝：藍小雞一啟動柯文哲就往下

民調／侯友宜衝第二、柯郭麻花捲　他曝：藍小雞一啟動柯文哲就往下

海葵4年首登陸　紫爆豪雨彈炸半台

海葵4年首登陸　紫爆豪雨彈炸半台

雙鐵運行計畫出爐！台鐵明花東間、南迴停駛　高鐵正常行駛

雙鐵運行計畫出爐！台鐵明花東間、南迴停駛　高鐵正常行駛

關鍵字：

颱風海葵警戒範圍外圍環流侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

8縣市明停班停課　全台颱風假一覽

禾浩辰認愛吳品潔　女友不介意他一夜情

Live／海葵暴風圈清晨觸陸　氣象局最新說明

女出現大漢橋邊　警消趕到剩鞋子

快訊／郭台銘宣布辭鴻海董事　力拚參選總統決心

偉晉一人扛4小時典禮被酸「也太不會主持了」

海葵暴風圈將觸陸　大豪雨轟炸陸警再擴大

七年級男性很多未婚？他曝外表是關鍵

海葵4年首登陸　紫爆豪雨彈炸半台

邵雨薇痛哭！4歲愛貓「突長巨大腫瘤」：醫生沒看過的程度

梁朝偉獲金獅獎「終身成就獎」！一上台哭了

貸款24萬月還多少？國小數學題考倒一票人

陸網紅肉身抵制日本AV！自拍影片送粉絲

怕OPEN小將逃家　店員秀綑綁技術

入學連3天啃菠蘿麵包　小一新生家長氣炸

更多

最夯影音

更多
友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？
店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

見固定菜單的熟客走來　秒在她到門口前做好！

見固定菜單的熟客走來　秒在她到門口前做好！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面