海葵颱風來襲！侯友宜責成市府團隊　落實防颱整備守護市民

▲海葵颱風來襲，侯友宜責成市府團隊落實防颱整備。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應海葵颱風，新北市政府2日18時召開「海葵颱風新北市災害應變中心第3次工作會報」，市長侯友宜主持會議時表示，颱風預估於今（3日）傍晚登陸台東，按颱風走勢，新北市目前尚未納入海上、陸上警戒範圍，但仍受外圍環流影響應注意局部陣雨，侯友宜責成市府團隊務必落實防颱整備，守護市民安全。

根據天氣專家評估，目前海葵颱風位於新北市東南方500公里海面上，以時速17轉14公里向西移動、速度變慢，7級暴風半徑維持150公里，預估入夜後外圍環流影響越明顯，雨勢將於4日趨緩，陸上警報預計最遲5日凌晨解除。

▲海葵颱風新北市災害應變中心第3次工作會報。

侯友宜聽取報告後表示，海葵颱風預估3日為本市市區帶來7-8級陣風、郊區可達8-9級陣風，北海岸及東南側山區降雨量最高可達豪雨等級。因入夜後雨勢逐漸增大，侯友宜責成市府團隊，針對烏來地區易致災各保全戶，尤其是弱勢族群，做好預先撤離整備作業、落實橫移門關閉相關宣導，並隨時掌握河川水位高度，確保低窪易積淹水地區防洪排水系統設施、地下道抽排水系統功能正常，積極防颱、嚴陣以待。

9月3日是軍人節，侯友宜也說，感謝國軍不辭辛勞積極協助防颱作業，與新北市府一同捍衛市民。他也提醒市民朋友，颱風期間避免觀浪、戲水及釣魚，減少外出，保護自身安全。