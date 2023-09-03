旅日台商團體挺日本水產品　謝長廷：患難見真情的善的循環

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者袁茵攝）

記者皮心瑀／台北報導

日本排放福島第一核電廠核處理水引發各界反彈，中國大陸則宣布全面禁止該國水產進口。「日本台灣商會聯合總會」日前發聲明指出，福島核處理水排海符合國際安全標準，呼籲旅日台僑支持日本漁民及水產加工業者。對此，我駐日代表謝長廷表示，此舉展現患難見真情的善的循環。

謝長廷說，有年輕同仁去魚巿場買了一盒干貝分享，他們都好奇在福島處理水排放後對市場影響。仔細檢點後，發現標示非常清楚，包括採收時間、地點、生產者、加工者、安全證明號碼、賞味期限等。

謝長廷說，依1日日本環境省公佈的資料，在距離排水口一公里、二公里、三公里取様海水的含氚量每公升均為國際飲用水標準10000貝克的7分之1到1/100不到，這個程度IAEA說影響可以忽視，所以日本人業者雖然受到中國嚴厲的杯葛抵制，但市場似乎沒有混亂或殺價，這一盒為2000円，約台幣400多元，跟平常差不多，味道鮮美是不用說了。

謝長廷表示，之前台灣的鳳梨、釋迦、芒果，也是被中國以有害蟲而拒買，造成農民受害，那時日本人大量採購捧場，現在輪到日本海產品遭受中國杯葛抵制，將心比心，有些台灣僑民就呼籲多加消費，「我認為這就是展現患難見真情的善的循環」。