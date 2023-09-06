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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「民進黨沒把老人放眼裡」　沈政男分析：國民黨較會辦健保與長照

▲▼侯友宜來改變—檢討老人健保。（圖／記者呂佳賢攝）

▲侯友宜先後拋出廢除巴氏量表、65歲以上長者健保全額補助等政見。（圖／記者呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選在即，藍綠白參選人紛紛拋出新政策，國民黨參選人侯友宜日前就提出廢除巴氏量表、65歲以上長者健保全額補助等政見。對此，精神科醫師沈政男5日就在臉書比較藍綠政策指出，「補助私立大學學費有錢，幫長者繳健保費免談？」，民進黨沒把老人家放在眼裡，國民黨比較會辦健保與長照。

沈政男指出，繼80歲以上廢除巴氏量表以後，侯友宜推出65歲以上免繳健保費政見，再度引發熱議，而民進黨的反應是要再研議看看。他分析，每年只須多花160億，就能讓所有長者免繳健保費，剛好跟補助私立大學學費所需經費差不多，但民進黨討好年輕人動作超快，要給長者一點小錢就在那邊拖，「顯然，他們就是不把老人家放在眼裡，因為選票都已經拿到了。」

沈政男表示，醫療、長照、年金、勞動與退休，是社會福利的四大支柱，對高齡者來說更是老年生活的重要保障，但台灣在這四大方面問題越來越多，而且看不到願景，全體國民根本不知道自己老了以後會過怎樣的生活。

「再請問，台灣老人的生活滿意度如何？」，沈政男直言，絕大部分的人應該都沒聽過老人的生活滿意度，因為民眾普遍還沒什麼年齡意識，比較在乎性別議題。

他舉例，光是一個高齡者行動的問題，中南部阿公阿嬤出門的交通工具，「你說，政府有在乎嗎？」，不然怎麼會連65歲以上健保費補助都要再研議。對此，沈政男提到，事實上六都已經在做了，只是先前作法都是縣市政府自己想辦法，而侯友宜的意思是中央政府來做。他認為，國民黨就是比較關心老人家，也比較會做健保與長照，「不是嗎？健保是誰做出來的？如果過去這七、八年是國民黨執政，長照保險早就上路了。」

但沈政男也指出，侯友宜有注意到外籍看護必須跟長照整合的問題，這一點他最早寫文章倡議，只是，侯友宜完全沒提到長照財源，到底國民黨要不要繼續做長照保險應該講一下。

「台灣最自豪是不是醫療？」，沈政男最後舉例，南韓本來平均壽命低於台灣，現在已經超過台灣兩歲了，原因就是南韓的老年照顧做得比較好，證據之一就是他們老早開辦了長照保險，更不用提日本，台灣人如果不知道怎麼管理一個國家，就去參考日本的政府網站，醫療、長照、年金、勞動與退休，都寫得非常完整，相關研究與數據也都齊備，「這才叫一個國家啊。」

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