陳時中批侯政見空頭支票　國民黨團反擊沒常識：恐怕他只知道高端

▲曾銘宗6日出席國民黨團「疫情期間 打疫苗 傷殘 救濟慢！慢！慢！」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜昨拋65歲以上長者、55-64歲原住民排富全額補助健保的政見，估400萬人受惠、經費160億元，但衛福部前部長陳時中質疑錢從哪裡來，若沒有財務規劃，那就是空頭支票。對此國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（6日）表示，113年度政府總預算2兆8818億元，160億元佔總概算的5.5％，錢就從這裡來，陳時中當部長這麼多年，基本常識都沒有，恐怕陳只知道高端。

侯友宜昨宣布「侯友宜來改變—檢討老人健保」政見，未來若他當選總統，65歲以上長者及55歲至64歲原住民，都享有排富全額補助健保，預估約有400萬人受惠、經費預估160億元。但陳時中質疑，國民黨錢從哪裡來？馬政府執政歲入歲出年年負數，從成績來看，國民黨做得到嗎？若沒有財務規劃，那就是空頭支票、欺騙人民。

對此，曾銘宗6日在國民黨立法院黨團記者會上表示，在六都，65歲以上長者都免健保費，但其他縣市因財政而未實施，侯友宜拋出這麼好的政見，陳時中卻說錢從哪裡來、沒有規劃就是空頭支票，「陳時中恐怕他只知道高端啊，他只有對高端比較熟啊，他恐怕財政都不熟」。

曾銘宗指出，113年度政府總預算2兆8818億元，而65以上長者排富健保免費的經費160億元，佔總概算的5.5％。慎重告訴陳時中，錢就從這裡來，當部長這麼多年，基本常識都沒有，若國民黨選上，明年重返執政就馬上兌現，但假設讓民進黨進續執政，就沒辦法兌現，對民進黨來說，就是空頭支票。