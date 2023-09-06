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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

緊咬何博文論文156頁裡98頁都是抄　國民黨嗆送淡大學倫會處理

▲國民黨今日上午召開「北海小抄人出航！揭露新抄襲證據！昔蔡英文有林智堅，今賴清德有何博文！」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨今日上午召開「北海小抄人出航！揭露新抄襲證據！昔蔡英文有林智堅，今賴清德有何博文！」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨新北市黨部主委、立委參選人何博文被國民黨踢爆淡江大學碩士論文嚴重抄襲。國民黨今（6日）再開記者會踢爆，何博文的淡江大學碩士論文總計166頁，扣除其中10頁全抄中共全國人大會議組織法條文，其他156頁有98頁都是大量複製貼上，發言人楊智伃表示，國民黨一定會送請淡江大學的學倫會處理。不過，何博文日前已對此發布聲明反駁，認為這是國民黨惡劣的政治操作，要求用同標準檢視國民黨立委洪孟楷的台大政研所在職專班論文。

國民黨今上午舉行「北海小抄人出航！揭露新抄襲證據！昔蔡英文有林智堅，今賴清德有何博文！」記者會，楊智伃指出，國民黨上週揭露何博文論文抄襲後，何嘴硬打死不承認，因此國民黨今天才又公布新的抄襲證據；她指出，何博文當初明明簽署論文公開上網的同意書，現在卻突然被關閉，是否就是作賊心虛呢？

楊智伃也質疑，民進黨主席賴清德上週跟何博文合體，不但完全沒幫何博文澄清論文，甚至還力挺、瞎挺他，更稱「在共產主義的威脅下要選戰將」，研究中共制度搞到58%抄襲的人如何對抗共產主義？

副發言人呂謦煒則指出，何博文論文從第62頁到第71頁，論文正文整整十頁都抄襲中共的《全國人大會議組織法》，感覺根本就是從網站上剪貼下來的，連發布日期、內容分類、文號等格式都沒改。雖然法律本身沒有著作權的問題，問題是何博文的論文沒有任何分析、沒有任何主張，就只是整整十頁論文正文抄大陸的法律，難道何博文把論文當成六法全書？而且還不是台灣的六法全書，是大陸的六法全書！這樣一個充滿抄襲與水分的內容，符合學位論文的資格嗎？

國民黨台中立委參選人黃健豪則說，何博文的論文當年有接受陸委會的獎助，如今面對何的論文抄襲，不知道陸委會有何意見？納稅人為何要補助這份抄襲論文？

黃健豪還說，上週國民黨指控何博文的論文結論11頁中有10頁抄襲，如今再被發現其實全部11頁的內容都是抄襲的，論文結論從頭到尾都是別人的研究結果，何博文是民進黨主席賴清德欽點的立委參選人，賴清德能當沒事嗎？這是否代表賴清德有很多政見也是抄襲國民黨？

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