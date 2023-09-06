快訊／無意任副手、不分區　鄭麗君4度重申：我不會有任何選舉規劃

▲鄭麗君出席賴清德「國家希望工程」國政說明會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（6日）舉行首場「國家希望工程」國政說明會，公布超過200位智庫與學者代表團成員，被視為副手潛在人選的青平台基金會董事長鄭麗君擔任競總國政召集人，不過，她受訪時4度重申，無論是擔任副手、行政院長、列入不分區立委名單，「不會有任何政治規劃與選舉規劃，謝謝大家關心」。

鄭麗君今天在「國家希望工程」國政說明會後接受媒體聯訪，媒體高度關注，鄭麗君是否有機會擔任賴清德副手、行政院長，甚至列入不分區立委名單，鄭4度重申，她出身台灣智庫，過去也參與新境界智庫，這幾年卸任公職後回到青平台基金會，成立永續民主研究中心來推動民間智庫，「我覺得自己出身智庫，一向離選舉比較遠，所以，我其實有多次跟大家報告，沒有選舉規劃」。

鄭麗君強調，她盼善盡智庫的一份心力，也因為任職於台灣智庫、參與新境界智庫，加上青平台智庫也有很多朋友參與不同的平台，所以她比較熟悉3個智庫，因此，賴清德才請她居間聯繫、彙整大家的想法，其實就是如此而已，「國家希望工程」是眾人整體的願景，更期待它是社會可以追求的理想。她透露，很羨慕美國華府有「智庫街」，若大家一起思考國家的未來，相信台灣民主會更深化。

另外，對於媒體提問，賴清德所提的「國家希望工程」，與總統蔡英文過去所提出的「十年政綱」最大的不同是什麼？鄭麗君說，過去幾年她在政府體制，一點一滴的看著「十年政綱」被實踐，後續記者會將會向外界報告，如何站在這8年基礎上，面對未來的挑戰，前瞻更長遠的願景。