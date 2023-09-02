海葵颱風外圍環流影響　指揮官侯友宜要求持續加強戒備

▲海葵颱風外圍環流影響，侯友宜要求持續加強戒備。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

依據中央氣象局及新北市氣象團隊情資分析，海葵颱風目前位於新北市東南方500公里海面上，以時速16公里向西轉西北西移動，7級暴風半徑維持150公里，暴風圈預估於明（3日）清晨接觸花東，颱風中心可能於傍晚登陸台東。新北市目前仍未納入海上陸上警戒範圍，但是受外圍環流影響，入夜後風雨將逐漸增強，東北角及東、南側山區有局部大雨機會；至於市區陣風最大可達6級、郊區可達7級。

指揮官侯友宜於今天（2日）18時召開第3次工作會報，聽取天氣團隊報告颱風動態分析，及臺灣大學協力團隊說明適逢年度大潮，影響長浪、暴潮、積淹水及土石流災害潛勢分析後，提醒市府所有防災夥伴，隨著暴風圈逼近，應密切留意風雨變化，超前部署各項防颱整備措施，包含水利局抽水站預抽總水量已達12多萬噸、預佈30台移動式抽水機於28處易積淹水區域、同時已排空10座透保水設施可滯洪水量達3萬5千噸。

工務局已巡檢台9線等7條易致災公路、19處在建復建工程、51件民間施工地、47處列管坡地社區。農業局預置路樹搶災開口合約廠商150人，宣導漁船進港避風1881艘及安置漁工1588人，清查掌握土石流及大規模崩塌潛勢區居住人口共計4106人（含弱勢族群1145人）。原民局預防性疏散撤離新店河濱部落及鶯歌南靖部落等居民共計256人。另因應水庫洩洪及年度大潮影響，關閉18處橫移門，同時開放水門周邊紅黃線路段及鄰近210處校園臨時停車。

指揮官侯友宜呼籲，新北市風雨將於入夜後逐漸增強，請所有市民朋友切勿輕忽外圍環流對新北市造成之影響，加上其他縣市已有土石崩落案例發生，請各位市民切勿前往山區、河岸或海邊等易生災害危險之地區，從事登山、溯溪或觀浪、戲水、釣魚等活動，確保自身安全；新北市各項防災資訊，如活動異動及氣象預警資訊等，可至「新北災訊E點通」、「新北市防災宣導互動網」或「我的新北市」臉書粉專查詢。