海葵「4年首登陸」1天穿台灣尾椎　最猛紫爆豪雨彈炸半台

▲海葵擴大增強撲台，明後兩天影響最劇烈。（圖／中央氣象局）

記者柯沛辰／台北報導

中颱海葵持續逼近，可能成為過去4年來首次登陸的颱風。氣象局2日晚間持續發布陸上、海上颱風報警，預計明後天將是影響台灣最劇烈的時刻。氣象局指出，海葵過去3小時略為增強，隨著逐漸接近台灣，陸警範圍新增宜蘭、新竹、苗栗、台中及彰化地區，達到13縣市。

目前海葵中心位置在鵝鑾鼻的東北東方約370公里海面上，以每小時12轉17公里速度向西進行，過去3小時略為增強，近中心最大風速從每秒38公尺增強為40公尺，暴風半徑也略為擴大，從150公里擴大為180公里。

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▲海葵潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

預報員謝佩芸表示，目前台灣東半部、南投，以及新竹以南的各縣市都在陸上警戒的範圍內，而海上警戒區域則持續包括東半部海面、巴士海峽及台灣海峽。

謝佩芸指出，隨著颱風向西接近台灣，外圍環流也持續帶來降雨，目前東半部外海有一條明顯的對流雨帶正在接近，預計稍晚宜花地區就會出現明顯雨勢。另外，外圍環流的東北風也會給北部、東北部地區帶來間歇性降雨。

▲海葵外圍環流影響，對流雨帶逼近花東。（圖／中央氣象局）

氣象局預計，今晚2日到明天（3日）清晨，東部降雨狀況愈來愈明顯，尤其晚間降雨熱區將是東北部山區向南延伸到北花蓮一帶；3日白天，颱風更為接近，東半部及鄰近高山地區可能出現強降雨，達到豪雨或以上的等級，

風力部分，明天上午到中午期間，花東到恆春半島的風力可能來到9至10級，午後可能來到11級，到了下半天，預測東南部及蘭嶼、綠島將出現12至14級的強陣風，至於其他各地沿海及澎湖，則可能出現10至11級強陣風。

▲海葵逼近，花東將迎強降雨。（圖／中央氣象局）

謝佩芸指出，北部、東北部2日晚間有間歇風雨，沿海風浪增強，如果海葵路徑跟速度如一如預估，颱風將在明天傍晚至晚間登陸台東，屆時東半部風雨最劇烈。

到了周一（4日）凌晨，颱風將出海，但南部、澎湖風雨強，東半部降雨仍會持續，各地明後兩天影響最劇烈，直到周二（5日）、周三（6日）颱風才會逐漸減弱。

另外，謝佩芸也提醒，明天仍是年度大潮影響期間，西半部沿海低窪地區須留意排水不良的情形。

▲▼預報員謝佩芸表示，明後兩天影響最劇烈。（圖／中央氣象局）

目前海上、陸上警戒範圍：

陸上：宜蘭、新竹、苗栗、臺中、花蓮、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、台東、屏東、恆春半島應嚴加戒備。

海上：台灣東北部海面、台灣東南部海面、台灣海峽、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。