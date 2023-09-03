海葵暴風圈將觸陸「大豪雨」轟炸　陸警再擴大！最強風雨來了

▲海葵增強撲台，陸警擴大至14縣市。（圖／翻攝自NOAA）

記者柯沛辰／台北報導

中颱海葵來勢洶洶，暴風圈已經進入台灣東半部近海，預計暴風圈3日清晨觸陸。氣象局持續發布海上、陸上颱風警報，陸警範圍新增澎湖地區，達到14縣市。氣象局預估，今（3日）、明（4日）2天是影響台灣最劇烈的時刻，全台有雨，且中南部雨勢將逐漸加強，東半部可能出現大豪雨。

根據最新氣象資料顯示，海葵目前中心位在台東東方約270公里海面上，以每小時14轉17公里速度，向西北西轉西移動，七級風平均暴風半徑180公里，逐漸進入台灣東半部近海，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。

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▲海葵路徑潛勢圖。（圖／中央氣象局）

預報員謝佩芸指出，在颱風外圍環流影響下，迎風面北部、東北部地區2日就有降雨出現，其中尤以東北部雨勢較大；中南部同一天也有雨勢，接下來24小時將逐漸增強。

值得注意的是，自3日凌晨2點起，未來24小時內，東半部山區將有大豪雨等級，花東、高屏山區則有豪雨等級；宜蘭、新北、高屏地區，以及鄰近東半部的山區可能出現大雨等級的降雨。

▲▼海葵逼近，東部山區將出現大豪雨。（圖／中央氣象局）

風力部分，北部、東半部及離島3日上午風力逐漸轉強，預計中午前後，花東地區以及恆春半島將出現9至10級的強陣風，蘭嶼綠島有機會來到11級。到了下午，預計各地風力明顯增強，台東可能來到13至14級，蘭嶼、綠等則可能出現15至16級，必須嚴加防範強陣風。

謝佩芸表示，目前陸警範圍包括台灣東半部、南投，新竹以南的各縣市以及澎湖地區，而海上警戒區域則持續包括東半部海面、巴士海峽及台灣海峽，並新增東沙島海面。

目前陸上、海上警戒範圍：

陸上：宜蘭、花蓮、臺東、新竹、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖應嚴加戒備。

海上：臺灣東北部海面、臺灣東南部海面、臺灣海峽、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。