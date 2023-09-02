　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

影劇八尺門爆紅！基隆Podcast暢談豐年祭　原民分享部落文化傳承

▲基隆Podcast暢談豐年祭 分享部落文化傳承。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆Podcast暢談豐年祭，原民青年分享部落文化傳承。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

隨著知名影集「八尺門的辯護人」的爆紅，讓八尺門（Kihaw）部落周邊成為知名的觀光景點，本週「基隆Podcast」由主持人余治明邀請八尺門部落，青年會田宇軒（族語名Lafa’k adis）會長以及部落青年林金賢（族語名 Kaynga siyu），講述八尺門的歷史與當地的生活，揭開八尺門原住民的聚落文化及發展的故事。

林金賢表示，八尺門部落最早源自花東的阿美族，為了謀生來到基隆和平島一帶開墾定居，因為當地地勢與故鄉的基翬（同為KIHAW）部落相似，因此也沿用故鄉的名稱來為部落命名。八尺門部落的居民主要以漁業為主，在政府的協助下興建了海濱國宅，成為台灣少數以原住民為主的國宅，雖然有些在地青年開始從事木工或是觀光業，但仍有許多人繼續從事漁業工作。

▲基隆Podcast暢談豐年祭 分享部落文化傳承。（圖／記者郭世賢翻攝）

會長田宇軒分享到，在八尺門部落的生活型如同戲劇中一樣，目前部落居民還是會用族語聊天、喝酒、互相開玩笑，相當貼近他們生活。田宇軒也分享到獨特的飲酒文化，除了外界所熟知的小米酒外，也會利用糯米釀酒。另外，現今部落也有人開設工作室，製作許多手工藝品，成為在地的特色。

兩位八尺門青年也提到文化保存的議題，現代網路便捷許多原住民傳統編織技藝，都能夠透過影片來學習。傳遞族群與部落文化的認同，也是他們的責任與使命。田宇軒嚴肅的說到，以族服為例，族服是自己最重視的物品，通常由爺爺傳給爸爸，爸爸在傳給自己，即便破舊但仍會修補，「一個家族的族服，如果沒有繼續流傳，等於這個家族已經沒有希望」，如何繼續傳承當地的文化，也是原民青年最大的考驗。

▲基隆Podcast暢談豐年祭 分享部落文化傳承。（圖／記者郭世賢翻攝）

余治明表示，八尺門位於正濱與和平島的交界處，曾經因漁業而盛極一時，在1961年代，許多來自花東海岸的原住民族遷徙八尺門地區，並在此建立了八尺門部落。最近火紅的影集《八尺門的辯護人》正是在此取景，讓八尺門成為知名的觀光景點。到此參訪的民眾除了可以回味劇中的場景外，也可以試著了解當地的原住民族文化，認識台灣的多元文化以及族群友善。

基隆Podcast／Apple Podcast：https://pse.is/4tvfwr

基隆Podcast／Spotify：https://pse.is/4tqbcq

基隆Podcast／KKBOX：https://pse.is/4tcdfj

基隆Podcast／Google Podcasts：https://pse.is/4ssmup

基隆Podcast／SoundOn Playe：https://pse.is/4tlxka

基隆Podcast／Podcast Addict：https://pse.is/4tjp92

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►海葵颱風逐漸逼近！第十河局嚴陣以待　啟動防汛整備工作

►「躍進基隆」都發政策交流座談　謝國樑：公私協力共創新榮景

►海葵颱風逼近！北部海巡勸離民眾　違者最高可罰25萬

►新北金山甘藷王競賽成績揭曉　冠軍甜度13.2度「和水梨一樣甜」

ET快訊
「最美星二代」現身開球
海葵來襲「交通異動」一次看
入學連3天啃菠蘿麵包！小一新生家長氣炸　學校道歉了
陸警擴大9縣市！海葵明晚「搖搖擺擺上岸」　一圖看狂風暴雨時程
海葵前世是魔王級颱風「龍王」！重創大陸逾百人死
快訊／開第一槍　花蓮宣布明停班停課

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

饒慶鈴視察中颱海葵災害應變中心　指示全力做好防災應變

影劇八尺門爆紅！基隆Podcast暢談豐年祭　原民分享部落文化傳承

海葵颱風逼近！北部海巡勸離727名遊客　勸導不聽恐罰25萬

黃麻青體驗共學農業創生　台南研考推動青年深入社區

慢漫行好時光市集人潮滿滿　黃偉哲：漫步社區兼顧登革熱防疫

2023府城漢堡節重磅登場 　黃偉哲力推在地食材美味「好堡」

「共下來鬧熱親子哈客趣」台東市客家系列活動熱鬧登場

台南農產市集消費滿額夾好禮　黃偉哲鼓勵民眾吃在地食當季

台東大自然油畫協會2023秋季大展　寶町登場

台中松安派出所超強！一次2人考上警官　上榜4天面不改色

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

哈林心疼李玟「受到不太好的對待」　揭《好聲音》內幕：沒人能逼我轉身

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

患三高工人停等紅燈突倒地　被機車壓住...警10秒神救援

太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

凱莉Q彈祕訣不藏私　有「它」睡得好再加分

饒慶鈴視察中颱海葵災害應變中心　指示全力做好防災應變

影劇八尺門爆紅！基隆Podcast暢談豐年祭　原民分享部落文化傳承

海葵颱風逼近！北部海巡勸離727名遊客　勸導不聽恐罰25萬

黃麻青體驗共學農業創生　台南研考推動青年深入社區

慢漫行好時光市集人潮滿滿　黃偉哲：漫步社區兼顧登革熱防疫

2023府城漢堡節重磅登場 　黃偉哲力推在地食材美味「好堡」

「共下來鬧熱親子哈客趣」台東市客家系列活動熱鬧登場

台南農產市集消費滿額夾好禮　黃偉哲鼓勵民眾吃在地食當季

台東大自然油畫協會2023秋季大展　寶町登場

台中松安派出所超強！一次2人考上警官　上榜4天面不改色

U18／台灣隊長王念好建功　中華1局1比1韓國

太魯閣號罹難者遺骨還在事故車廂！　侯友宜轟政府把人民的苦痛當空氣

「實況機器人起源」開戰⋯統神傻眼關我屁事　史丹利回擊：你先開始

陸正妹網紅「肉身抵制」日本AV！自拍影片送粉絲：每天發一部

「最美星二代」韓菲可愛開球　爸爸王中平也是棒球迷

台中有全台首座「吹陶笛龍貓」　還有卡西法火爐、貓巴士都必拍

蘇智傑掃長打、唐肇廷狂衝3壘包　獅1比0領先龍

驚喜！徐佳瑩熱唱韓團NewJeans《Ditto》　一身紅衣KKBOX打頭陣

藍心湄否認「王思佳條款」！避談黃子佼：知道他近況

海葵來襲交通異動懶人包！明天國內線全部停飛　交通船151航次取消

地方熱門新聞

海葵颱風接近台灣　3水壩放水

台南驚傳有民眾持鋸子欲攻擊防疫人員

「海葵」將襲　台電桃園區處全力防颱

職能治療師分享5項運動保骨本預防骨質疏鬆症

台南姚正玉競選服務處辦見面會

奇蘭園首屆台語詩歌音樂會

開學了　北榮桃園分院籲提升孩童自我保護力

陳以信南關總部成立宣示勝選搬歸仁機場

關懷新世代學子　開南請果東法師分享佛法

桃竹苗九月8場徵才　230家廠商釋出9385職缺

中壢監理站宣導「路口停讓」 建立人本交通

海葵颱風防颱整備會議

許銘春參訪大溪有機聚落　肯定培力就業計畫

拿汽油桶恐嚇討債連同酒駕一併送辦

更多熱門

相關新聞

海葵颱風來勢洶洶　基隆議員突襲檢測東四抽水站

海葵颱風來勢洶洶　基隆議員突襲檢測東四抽水站

中颱「海葵」來勢洶洶，基隆東四路抽水站過去曾因人為疏失導致馬路大淹水，為了避免類似情況再發生，1日下午議員藍敏煌會同工務處陳耀川處長進行四部抽水機的安全檢測，還好一切正常，提醒民眾仍要做好防颱準備。

基隆女走斑馬線被車撞　神經受損終身不能工作

基隆女走斑馬線被車撞　神經受損終身不能工作

基隆都發政策交流　公私協力創新榮景

基隆都發政策交流　公私協力創新榮景

基隆大貨車轉彎側翻　普渡用白米掉滿地

基隆大貨車轉彎側翻　普渡用白米掉滿地

癸卯鷄籠中元祭　放水燈遊行登場

癸卯鷄籠中元祭　放水燈遊行登場

關鍵字：

基隆廣播節目

讀者迴響

熱門新聞

海葵暴風圈明晨觸陸！颱風假機率高縣市出爐　北市、基隆沒機會

海葵可能「台灣附近迴轉」　各國路徑曝光

氣象局最新風雨預測出爐！5地明達停班停課標準

氣象局宣布11:30發布陸上警報　雨勢越晚越大

海葵最快11：30陸警　估明台東登陸

彰化名醫師墜樓！留職停薪中　彰基發表4點聲明　

2車事故！貨車剎不住追尾「連撞2輛BMW」

彰縣知名醫院醫師　驚傳墜樓身亡

海葵颱風來勢洶洶！北北基桃明天放假？　蔣萬安：持續關注預報

父「我死了打開電腦」　女兒驚見騙局

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

企鵝遭斬首！飼養員目睹「頭顱在屍體旁」嚇壞

即／國4大貨車翻覆！副駕乘客多處骨折　送醫不治

詭譎海葵路徑又南修！陸警今午前後發布　明下半天2地登陸機率高

限時8天！超商美式只要26元爽喝

更多

最夯影音

更多
浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤
店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面