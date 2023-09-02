影劇八尺門爆紅！基隆Podcast暢談豐年祭　原民分享部落文化傳承

▲基隆Podcast暢談豐年祭，原民青年分享部落文化傳承。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

隨著知名影集「八尺門的辯護人」的爆紅，讓八尺門（Kihaw）部落周邊成為知名的觀光景點，本週「基隆Podcast」由主持人余治明邀請八尺門部落，青年會田宇軒（族語名Lafa’k adis）會長以及部落青年林金賢（族語名 Kaynga siyu），講述八尺門的歷史與當地的生活，揭開八尺門原住民的聚落文化及發展的故事。

林金賢表示，八尺門部落最早源自花東的阿美族，為了謀生來到基隆和平島一帶開墾定居，因為當地地勢與故鄉的基翬（同為KIHAW）部落相似，因此也沿用故鄉的名稱來為部落命名。八尺門部落的居民主要以漁業為主，在政府的協助下興建了海濱國宅，成為台灣少數以原住民為主的國宅，雖然有些在地青年開始從事木工或是觀光業，但仍有許多人繼續從事漁業工作。

會長田宇軒分享到，在八尺門部落的生活型如同戲劇中一樣，目前部落居民還是會用族語聊天、喝酒、互相開玩笑，相當貼近他們生活。田宇軒也分享到獨特的飲酒文化，除了外界所熟知的小米酒外，也會利用糯米釀酒。另外，現今部落也有人開設工作室，製作許多手工藝品，成為在地的特色。

兩位八尺門青年也提到文化保存的議題，現代網路便捷許多原住民傳統編織技藝，都能夠透過影片來學習。傳遞族群與部落文化的認同，也是他們的責任與使命。田宇軒嚴肅的說到，以族服為例，族服是自己最重視的物品，通常由爺爺傳給爸爸，爸爸在傳給自己，即便破舊但仍會修補，「一個家族的族服，如果沒有繼續流傳，等於這個家族已經沒有希望」，如何繼續傳承當地的文化，也是原民青年最大的考驗。

余治明表示，八尺門位於正濱與和平島的交界處，曾經因漁業而盛極一時，在1961年代，許多來自花東海岸的原住民族遷徙八尺門地區，並在此建立了八尺門部落。最近火紅的影集《八尺門的辯護人》正是在此取景，讓八尺門成為知名的觀光景點。到此參訪的民眾除了可以回味劇中的場景外，也可以試著了解當地的原住民族文化，認識台灣的多元文化以及族群友善。

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