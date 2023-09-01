基隆女走斑馬線被車撞！顱內出血救回一命　神經受損終身不能工作

▲男開車左轉仁一路時撞行人判10月。（圖／翻攝自Google Maps）

文／中央社

謝姓男子去年開車撞傷走斑馬線的林姓女子，基隆地方法院簡易庭依過失傷害罪判2月，可易科罰金；檢方認為量刑過輕上訴，法院之後改以過失傷害人致重傷罪判刑10月，可上訴。

判決指出，謝男去年3月8日下午4時20分，開車從基隆市田寮河美猴橋左轉仁一路時，撞倒快走完斑馬線，穿越仁一路的林女，造成林女顱骨骨折合併顱內出血。林女雖經手術救回一命，但仍因中樞神經系統機能受損，終身不能從事任何工作，無法自己走動、沐浴或如廁，需醫療護理或專人照護。

檢方偵查後，依過失傷害罪嫌起訴謝男。法院審理時，謝男自白犯罪，改以簡易判決處刑，並以謝男自首、雙方未達成和解及謝男素行、家庭經濟等情狀，判刑2月，如易科罰金以1千元折算1日。檢方之後認為，原審量刑過輕，提起上訴。

法院合議庭審理後認為，謝男犯修正後道路交通管理處罰條例第86條第1項第5款、刑法第284條後段，汽車駕駛人行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因過失傷害人致重傷罪，加重其刑。

合議庭最後審酌謝男未遵守道路交通安全規則，導致林女受重傷，考量謝男無前科，犯後坦承犯行，兼衡謝男過失情節、謝女傷勢甚重，雙方至今未達成和解，謝男未賠償林女損失，再斟酌謝男為中低收入戶、為中度身心障礙者，判刑10個月。