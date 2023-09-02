進口雞蛋惹議！資本額50萬「超思」藏小巷　外觀像普通民宅

▲設址在高雄岡山的超思蛋商，外觀僅為普通的2樓透天民宅。（圖／記者吳世龍攝）



記者吳世龍、蔡怡萍／高雄報導

一家資本額才50萬元的蛋行「超思公司」，竟獲得農業部上億補助款，引發質疑聲浪，遭指根本是政府趁蛋荒圖利特定廠商，更被查出「超思」設址竟在高雄岡山一處無掛招牌、沒有冷凍櫃及蛋車的普通民宅，《ETtoday新聞雲》記者也實地走訪該公司地址，大門上確實除了紅色門聯外，看不出營業使用的跡象。一名自稱為屋主的友人表示，該說的都有說了，相關的控訴與質疑都與「事實不符」。

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▲資本額50萬！「1人公司」拿政府上億雞蛋補助，遭立委參選人痛批圖利廠商。（圖／記者賴文萱翻攝）

《ETtoday新聞雲》今（2）日實際前往「超思」高雄岡山設址處，可見現場確實是一般的2樓透天民宅，門上也沒有任何公司標示，記者看屋內透出燈光，但上前按鈴並無人回應，附近鄰居只說就是一般正常住家而已，其他不願多談。

附近一位在門口洗車的民眾告訴記者，自己是屋主的友人，問到「超思」，僅說不要亂寫、根本事實不符，表示該說的都有說了，不要再來打擾，只透露是超思是經營代理商，當時政府有需求、所以才代理雞蛋進來，至於為何在那個時機點設立，僅表示「因為以前不缺蛋」。

▲附近屋主友人表示，蛋荒時有需求才代理雞蛋近來，指控皆與事實不符。（圖／記者吳世龍攝）



國民黨高雄市立委參選人李明璇對此痛批，指出「超思有限公司」既沒有倉儲也沒有辦公室，地址設立在岡山一處民宅中，而該公司去年9月才剛成立，正巧搭上這波「缺蛋順風車」，直接擊敗其他老廠牌，進口巴西雞蛋獲得政府1.75億補助款。

第六選區立委參選人陳美雅也批評，沒有公開資料的「超思」在蛋荒之際成立，明顯是間空頭蛋商，還能領上億補助，質疑政府當時究竟是真蛋荒、還是製造蛋荒跡象圖利廠商。