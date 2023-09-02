陸警擴大9縣市！海葵明晚「搖搖擺擺上岸」　一圖看狂風暴雨時程

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風持續往台灣進逼，明天(3日)清晨暴風圈觸陸，最快明天傍晚到晚間中心登陸台東，終結4年無颱風登陸紀錄，氣象局表示，明天和後天影響最劇，全台都有降雨，尤其花東將有劇烈風雨衝擊，隨颱風通過，南部雨勢也將增大。

▲氣象局預報員謝佩芸說明海葵颱風最新動態。（圖／翻攝氣象局直播）

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海葵颱風陸警範圍傍晚再擴大，氣象局今(2日)下午5時半最新陸警範圍，除花蓮、台東、南投、嘉義縣、嘉義市、高雄、屏東等7縣市外，再新增台南、雲林等2縣市，總計共9縣市。

中央氣象局預報員謝佩芸表示，海葵颱風未來持續朝西移動，有增強和暴風半徑略擴大趨勢，西進過程新增雲林、台南警報區，包括花蓮、台東、南投、雲林以南各縣市，晚間8時半陸警範圍不排除再擴大。

謝佩芸指出，未來24小時是颱風中心接近陸地時刻，海葵預計明傍晚到晚間颱風中心登陸台東，是風雨最劇烈時刻，明後天影響最明顯，尤其花東將有劇烈風雨衝擊，花東和蘭嶼綠島要做好防颱準備。

▲海葵颱風侵襲風雨時程。（圖／氣象局）

至於未來風雨時程，謝佩芸說明，今晚北部、東半部間歇風雨將更頻繁且雨勢增大，沿海風浪增強，明天跟周一(4日)是影響最明顯時刻，各地要嚴防強風豪雨，尤其東部和南部。

謝佩芸指出，颱風中心明天傍晚到晚間登陸台東，風雨最劇烈，明天下午開始中南部風雨也會轉強，海葵預估下周一凌晨颱風中心出海移動至台灣海峽，不過仍是南部、澎湖、金門風雨較強時刻；下周二、三(5日~6日)海葵到台灣海峽一帶時，颱風強度將減弱，但仍要防陣風和豪雨影響。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」 表示，海葵颱風過去12小時大致朝西北西進行，已經抵達花東正東方，如果沒有出現奇形怪狀的意外走法，「登陸」機率極高，預計周日(3日)傍晚通過綠島附近後，於花蓮到台東間登陸。根據過往經驗，在靠近花東近岸時，颱風可能會搖搖擺擺的上岸。順利的話，預計在下周一(4日)清晨左右於台南到屏東間出海，進入台灣海峽。

▲海葵颱風最新路徑。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」 表示，從這時候開始，北方槽線東移、鴻雁等小夥伴北上去擠壓太平洋高壓，使得原先伸展至中國華東的高壓脊線東退瓦解，導引氣流變的不明顯，海葵將在台灣海峽慢速、偏西進行。高壓減弱速度是關鍵。根據最近幾次數值模式，海葵以慢速靠近中國福建沿海的機率較高，回馬槍二度襲台或停滯的機率降低許多。台灣海峽越靠近中國福建沿海，越不適合颱風生存，颱風越往西走減弱速度越快。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」 示警，花蓮、台東、宜蘭、恆春明天凌晨請風雨快速增強；西部地區必須等到颱風登陸、跨越中央山脈後才會明顯感受到風雨，預計是周日夜晚。

