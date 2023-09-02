LIVE／海葵影響恐拉長到下周五　氣象局最新說明

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海葵逼近台灣，氣象局今(2日)將發布陸上警報，今日越晚雨越大，周日則是風雨影響最明顯的時候。氣象局預估海葵明日逐漸通過台灣，並在下周一至下周三離開台灣本島，不過可能會在台灣海峽陷入「鞍型場」，導致滯留時間拉長，專家認為影響要到周五才會結束。氣象局11:40將說明颱風最新動態。

海葵上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約 570 公里之海面上，以每小時16公里速度向西進行，近中心最大風速每秒 35 公尺（約每小時 126 公里），相當於 12 級風，瞬間最大陣風每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風，七級風平均暴風半徑150公里。

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▲氣象局上午說明颱風動態。（圖／翻攝氣象局直播）

氣象局今日將發布陸上警報，今日越晚雨越大，周日則是風雨影響最明顯的時候，全台將有明顯降雨。海葵接近台灣過程將持續增強長胖，預測明(3日)下半天從台東、恆春半島登陸機率高，各地都是降雨熱區，東部嚴防豪雨或暴雨，降雨將持續到下周二或三，氣象局透露，海葵路徑充滿變數，路徑不排除再修正。

氣象局預估海葵明日逐漸通過台灣，並在下周一至下周三離開台灣本島，不過可能會在台灣海峽陷入「鞍型場」，導致滯留時間拉長。氣風險公司天氣分析師吳聖宇分析，陸警將持續到下周二清晨才會解除，而後續因為颱風速度緩慢，外圍環流周三到周四(06-07日)仍將持續影響台灣，要一直到下周五等颱風進入大陸才有機會告一段落。