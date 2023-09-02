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海葵來襲「交通異動懶人包」！船班45航次取消　明天國內線全部停飛

生活中心／綜合報導

受海葵颱風影響，航港局統計，交通船今(2日)有共有11航線、計45航次停航；省道部分，台9線北宜公路、蘇花公路、台8線中橫公路等共16條公路，將視風雨情況不排除預警性封閉。另外，國內線航班下午起部分停飛，明日則是全部取消。《ETtoday新聞雲》以下整理交通異動懶人包，提供讀者參考。

▲▼澎湖跳島交通船，北海遊客中心，澎湖交通船，澎湖離島交通船。（圖／記者蔡玟君攝）

船班

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航港局表示，受天候影響，本日(9月2日)共有11航線(國內8航線、兩岸3航線)，計45航次停航(國內39航次、兩岸6航次) ：

1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。
2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)。
4.南竿-莒光：全部停航(6航次)。
5.南竿-北竿：全部停航(4航次)。
6.南竿-東引：全部停航(1航次)。
7.金門-石井：全部停航(2航次)。
8.鹽埔-小琉球：部分停航(停航7航次，開航8航次)。
9.富岡-綠島：全部停航(7航次)。
10.富岡-蘭嶼：全部停航(6航次)。
11.後壁湖-蘭嶼：全部停航(6航次)。

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲受到颱風影響，部分航班取消。（資料照／桃機提供）

航空

民航局表示，受海葵颱風影響，今日截至上午10時，國內線取消18次，國際暨兩岸航線取消28架次，延誤4架次。

●立榮航空
立榮航空宣布，因受海葵颱風影響，今(2日)下午15時後(不含15:00)由松山出發各航線往返航班取消，其餘航班維持正常營運。周日(3日)國內線全部取消。

●華信航空
受到海葵颱風影響，華信航空宣布，今(2日)國內航班8架次取消，周日(3日)國內線航班全取消。

今日國內線取消航班包括松山往返金門AE1279/AE1280、AE1273/AE1274，松山往返台東AE395/AE396，松山往返澎湖AE381/AE382。

●台灣虎航
台灣虎航表示，受蘇拉颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，今(2日)IT301、IT302桃園-澳門來回航班取消，IT323、IT324高雄-澳門來回航班取消。

●星宇航空
星宇航空表示，受到蘇拉颱風影響，今(2日)取消JX201、JX202、JX205、JX206台北-澳門來回航班。

星宇也規劃周日(3日)加開班機疏運旅客，增派JX1207台北-澳門下午16時40分起飛、JX1208澳門-台北航班晚間19時35分起飛。

●中華航空
華航也宣布，受蘇拉颱風影響，今(2)日部分香港航班異動，包含CI922香港飛往桃園取消及CI903、CI904桃園往返香港延後起飛。

●國泰航空
國泰航空宣佈，因受蘇拉颱風影響，今(2日)台北及高雄航班出現異動，其中香港航班4架次取消，3班延飛，另1班大阪航班也延後起飛。

其中台北-香港CX407/489/443/取消，CX495延飛至15:00，CX565延飛至23:35。高雄-香港CX449取消，CX431延飛至15:35。台北-大阪CX564延飛至15:25。

公路

公路總局表示，依最新情資顯示，今(2日)下半天起逐漸受外圍環流影響，中南部山區及宜花東山區有大豪雨發生機率，公路總局將視風雨狀況發布管制作為。

公路總局指出，依情資研判可能實施管制路段，包含台2線濱海公路、台7線北橫公路、台7甲線中橫支線、台8線中橫公路、台9線北宜公路、台9線蘇花公路、台9甲線新烏公路、台11甲線光豐公路、台14線、台14甲線、台16線、台20線南橫公路、台21線、台23線東富公路、台24線、台29線，惟實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

▲台鐵,新自強號,火車,車廂。（圖／記者許宥孺攝）

▲台鐵新式自強號列車。（圖／記者許宥孺攝）

台鐵

台鐵局表示，今(2日)午夜24時前，西部幹線基隆=潮州=枋寮間正常行駛；東部幹線樹林=花蓮=台東間正常行駛；南迴線枋寮=台東間正常行駛。另平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛。

不過颱風警報發布後，旅客若取消行程，台鐵局表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

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