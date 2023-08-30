裝閃爆燈被Cheap酸「爛東西」　女議員嗆：什麼事也做不了的屁

▲楊玲宜成功爭取在東大路增設「夜間閃爆警示燈」。（圖／翻攝自Facebook／楊玲宜）

記者劉人豪／台北報導



民進黨新竹市議員楊玲宜，28日在臉書發文指出，成功爭取在東大路增設「夜間閃爆警示燈」，讓網紅Cheap今（30）日砲轟「最爛的就是在地上寫一個慢字，或是裝這種爆閃燈」。對此，楊玲宜也反批，「一堆外來自以為正義魔人，在我眼中是什麼事也做不了的屁」。

楊玲宜日前指出，有里民向她陳情，希望於巷口裝設閃爆燈，因為往東大路的車速都較快，住在巷子內的居民要出來都要非常小心，此路段也經常出車禍，讓大家人心惶惶，在與警察局以及交通隊會勘後，確認有必要裝設的需求，於是在東大路增設「夜間閃爆警示燈」。

▲Cheap砲轟「最爛的就是在地上寫一個慢字，或是裝這種爆閃燈」（圖／翻攝自Facebook／Cheap）

Cheap則在臉書發文批，「裝一個爛東西沾沾自喜」，路口車速太快有很多解決辦法，參考先進國家就是用實體的工程，如縮減車道、顛波路面，讓駕駛下意識的減速，沒錢也可以畫標線解決，比較爛的方法就是測速照相，但一樣成本很高，且當下無法避免違規的發生。最爛的就是在地上寫一個慢字，或是裝這種爆閃燈，爆閃燈非但沒有警示的效果，還容易影響駕駛。

Cheap被楊玲宜封鎖後，也繼續批楊玲宜是毫無民主素養的議員，「溫柔的跟妳建議，妳是在封鎖三小? 」認為楊玲宜跟人本交通背道而馳、得罪廣大年輕人，「我就看妳下次選不選得上，我們一定照三餐關心妳」。

▲楊玲宜反擊「一堆外來自以為正義魔人，在我眼中是什麼事也做不了的屁。」。（圖／翻攝自Facebook／楊玲宜）

對此，楊玲宜也發文反擊稱，「被封鎖也只是剛剛好而已，別太心碎，外傳某黨月花10萬買網軍，要多加油點！閃爆燈是為了保障巷口住戶們的出入安全，一堆外來自以為正義魔人，在我眼中是什麼事也做不了的屁。」