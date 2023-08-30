遭影射收錢網軍！網紅Cheap怒嗆民進黨「議員都管不好怎麼治國」

▲楊玲宜隱射Cheap是網軍。（圖／翻攝北區超正。派 我是楊玲宜臉書，下同）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨新竹市議員楊玲宜日前發文指出，成功爭取東大路增設「夜間閃爆警示燈」被網紅Cheap砲轟，事後氣得再發文暗示對方是網軍，「一堆外來自以為正義魔人，在我眼中是什麼事也做不了的屁」。對此，Cheap也在PTT發文怒嗆，民進黨中央放任這種議員到處嗆人，一點約束力都沒有，「不同意見就打成網軍，說好的謙卑謙卑再謙卑呢？」

針對楊玲宜影射是收錢的網軍，Cheap在PTT發文表示，自己對交通議題相當執著，不管藍色、綠色、白色，我都不會手下留情，也秉持著中立客觀的精神，只要是真正關心交通的民代，他都發文稱讚過，不料這次只是善意提醒，卻遭楊玲宜封鎖，還被影射是民眾黨網軍，「嘲諷我只是什麼都做不了的屁，一個月10萬可以收買我外加一整票交通粉專，笑死。」

Cheap痛批，如果民進黨中央放任這種議員到處嗆， 一點約束力都沒有，「我一樣認為民進黨連底下的小議員都管不好，是要怎麼治國？讓人覺得是在專制國家 不同意見就打成網軍，說好的謙卑謙卑再謙卑呢？通常這種髒活都是側翼在做，結果議員跳下來嗆人，哪招啊？」

Cheap最後也強調，對於交通貢獻，他問心無愧絕對比楊玲宜多，自己不是喜歡邀功的人，「關於交通改革我會一直走下去」。