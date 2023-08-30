楊玲宜改打新竹市府　鄉民看1點笑出來：又是高虹安

▲民進黨新竹市議員楊玲宜。（圖／翻攝北區超正。派 我是楊玲宜臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨新竹市議員楊玲宜因「夜間閃爆警示燈」與網紅Cheap發生爭執，除了封鎖對方之外，還影射Cheap是收錢的網軍，但事後編輯貼文全部刪除，改打高虹安政府怠惰。楊玲宜編輯貼文曝光後，讓網友笑說，「又是高虹安XD」。

楊玲宜30日與Cheap、網友在網路上大戰，刪除留言並封鎖網友。事後，楊再編輯貼文表示，爆閃燈的存廢與否以及合法性有討論空間，但第一線政治的實務上，面對怠惰的地方政府，身為只有建議權的民代唯一能做的只有如此，「高虹安帶領的新竹市府始終沒有回應」。

▲新竹市長高虹安。（圖／資料照）

面對楊玲宜突然改口，有網友在PTT發文表示，楊玲宜貼文的重點就是「簡單說，我已經道歉了。會裝這個爆閃燈其實是高虹安造成的，要罵去罵高虹安，不要罵我。謎之音，你們去出征高虹安XD。還有我以為你們是網軍，所以才誤刪和封鎖，大概是這樣。」

網友看完紛紛留言，「又是高虹安XD」、「來了來了，有功都是我的，有錯都是別人」、「東扯西扯，一直編輯一直爽」、「都是別人的錯，笑死」、「不是妳的政績？現在又變高的了」、「原來是高虹安的錯喔，真相大了個白」、「太噁了吧，被罵直接甩給高虹安，前面不是說我爭取的好棒棒」。

▼楊玲宜全文如下。（圖／翻攝北區超正。派 我是楊玲宜臉書）

