楊玲宜隱射Cheap是網軍「改文了」！轉打高虹安：怠惰的地方政府

▲民進黨新竹市議員楊玲宜。（圖／翻攝北區超正。派 我是楊玲宜臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨新竹市議員楊玲宜日前發文指出，成功爭取東大路增設「夜間閃爆警示燈」被網紅Cheap砲轟，事後氣得再發文暗示對方是網軍，「一堆外來自以為正義魔人，在我眼中是什麼事也做不了的屁」。事後，楊玲宜將該文編輯，去除對Cheap的攻擊後說明事情的始末。

Cheap表示，他去楊玲宜的貼文下方留言，「降低車速的方式很多，這種閃燈跟寫一個慢字是最爛的，比測速還爛。正確的方法應該用工程去降低車速，有錢就蓋實體工程縮減車道，沒錢也可以畫標線」，然而楊玲宜選擇封鎖並發文影射。

楊玲宜30日下午1時24分發文表示，「被封鎖也只是剛剛好而已，別太心碎，外傳某黨月花10萬買網軍，要多加油點！閃爆燈是為了保障巷口住戶們的出入安全，一堆外來自以為正義魔人，在我眼中是甚麼事也做不了的屁」。

▲楊玲宜將隱射Cheap的文章編輯。（圖／翻攝北區超正。派 我是楊玲宜臉書）



直到30日晚間6時21分，楊玲宜則編輯該文表示，「無意間引起大家對新竹市交通的關注， 我認為自己也有責任應該要說明清楚事情的始末。」

她說，東大路二段對向來車的汽車、機車的車速都非常快，駕駛常忽略在士林福德宮旁燈光昏暗的巷口，導致當地車禍頻傳，她這半年來時常接到民眾陳情，因此她與當地居民、里長多次向市府交通處反映，卻不了了之。

楊玲宜直言，高虹安帶領的新竹市府始終沒有回應，「我們提出的改善方式，對於市府的財政絕對不是重大負擔，小型工程款甚至是開口契約都能解決，令人不解的是居民的期待就像是丟到水裡，最後只能屈就於下下策的爆閃燈。」

楊玲宜表示，她知道爆閃燈的存廢與否以及合法性有討論空間，但第一線政治的實務上，面對怠惰的地方政府，身為只有建議權的民代唯一能做的只有如此。另外，她和林智堅前市長2016年推動步行城市專案，也深知地方政府想推動改革，其實有很大的能量。

面對封鎖一事，楊玲宜說，從去年的選舉開始，就有政黨傾向民眾黨的集團式假帳號 利用論文案打擊林前市長的同時，也在她臉書運用大量留言沒有證據的指控，企圖打擊她，即便當選市議員後依然不停止，「面對這些洗留言已經阻礙了我與市民溝通的網軍，我會直接封鎖，在這次因交通議題而湧進的臉友們，如有誤刪也請多包涵。我沒空去一一查訪或浪費時間做無謂的筆戰。務實做事向來是我的風格。」

▼楊玲宜編輯後貼文如下。（圖／翻攝北區超正。派 我是楊玲宜臉書）

