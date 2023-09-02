高嘉瑜批吳欣岱參選要保送藍營　駁綠暗助吳「要讓帶風向無縫可插」

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

《TVBS民意調查中心》日前公佈台北市立委第四選區（內湖南港）最新民調，國民黨參選人李彥秀支持度44%，民進黨高嘉瑜27%，台灣基進黨吳欣岱13%，民調顯示泛綠陣營可能因為分裂失去一席立委，對此，高嘉瑜1日受訪時批評吳欣岱，高表示，這就像所羅門王的寶藏，自稱是本土派或自認最能代表台灣，但所作所為都是破壞台灣的民主。

對於吳欣岱說自己才是本土派會選擇的，高嘉瑜表示，這就像所羅門王的寶藏，自稱是本土派或自認最能代表台灣，但所作所為都是破壞台灣的民主，民進黨朝國會過半的方向努力，但這只是保送國民黨這樣的結果，難道會是大家想看到的嗎？

高嘉瑜指出，每一席立委對民進黨都很重要，就只有唯一提名一席內湖南港，自己也會盡最大努力去團結所有支持者，這才是民進黨努力的方向，對手當然主要還是國民黨的參選人李彥秀。

高嘉瑜直言，李在地方上半年選三次，一直在選舉，「我們一直在做事、一直在努力，日久見人心、路遙知馬力，爭取選民認同支持最重要。」

至於有無聽到民進黨有人私下挺吳欣岱？高嘉瑜指出，自己是沒有聽到這件事情，但媒體卻一直這樣子講，所以媒體就是見縫插針，帶風向非常不可取，因為民進黨內感情都很好，但有些網友或媒體就是會故意說，還說在陳時中選舉的時候，牌子拿反或者什麼的，其實當時大家在發板子的時候，根本就沒有看清楚就直接拿起來，根本也不是故意的。

高嘉瑜表示，陳時中當時在選市長的過程，我們在內湖南港全力的幫陳時中加油，也都全程陪同，這些大家都有看到，這些故意的放話，或是見縫插針、帶風向，是有心人士所為。接下來會和陳時中和賴清德一起努力，爭取選民的認同來破解謠言，我想這些謠言自然就不攻自破，媒體想要帶風向也無縫可插、無針可用。