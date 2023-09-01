陳時中喊「當然」願幫忙站台　高嘉瑜指感情很好：讓謠言不攻自破

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前衛福部長陳時中昨接下賴清德台北市競總主委一職，受訪時被到是否願意幫民進黨立委高嘉瑜站台，陳時中也回應「當然！」對此，高嘉瑜1日表示，這時候沒有分你我，大家同一條心就是要勝選，這些故意的放話是有心人士所為。接下來會和陳時中和賴清德一起努力，爭取選民的認同來破解謠言，讓這些謠言不攻自破，媒體想要帶風向也無縫可插、無針可用。

高嘉瑜表示，陳時中是賴清德的台北市競總主委，身兼要讓台北市立委八席全上的重要任務，內湖南港在傳統上是藍大於綠，是一個指標選區，民進黨絕對要在守住這關鍵的一席，無論是賴清德或陳時中，黨內所有人都會團結一心，不僅要能守住內湖南港，更重要的是國會過半，這時候沒有分你我，大家同一條心就是勝選的最重要關鍵。

是否擔心陳時中不盡力輔選？高嘉瑜指出，大家不用懷疑陳時中的決心，還有支持自己的意志，陳過去是衛福部部長，跟醫界有互動，大家都能理解，但他選台北市長的過程中，彼此互動很好、也都有私下見面聊過關於選戰的想法，跟陳時中也都有LINE可以互相溝通。

高嘉瑜表示，自己9月16日也會舉辦黨政說明會，屆時將邀請陳時中參加，陳時中如果可以的，在各個活動能夠支持力挺到場，我想他都會全力相挺，展現民進黨在內湖南港團結贏得勝選的決心。

至於有無聽到民進黨有人私下挺吳欣岱？高嘉瑜指出，自己是沒有聽到這件事情，但媒體卻一直這樣子講，所以媒體就是見縫插針，帶風向非常不可取，因為民進黨內感情都很好，但有些網友或媒體就是會故意說，還說在陳時中選舉的時候，牌子拿反或者什麼的，其實當時大家在發板子的時候，根本就沒有看清楚就直接拿起來，根本也不是故意的。

高嘉瑜表示，陳時中當時在選市長的過程，我們在內湖南港全力的幫陳時中加油，也都全程陪同，這些大家都有看到，這些故意的放話，或是見縫插針、帶風向，是有心人士所為。接下來會和陳時中和賴清德一起努力，爭取選民的認同來破解謠言，我想這些謠言自然就不攻自破，媒體想要帶風向也無縫可插、無針可用。