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近千婦女力挺！侯友宜砲火全開轟民進黨　「執政7年都做了什麼？」

▲▼ 新北市婦女會第 24.25 屆理事長交接典禮暨「挺侯市長選總統」後援會成立大會 。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市婦女會第 24.25 屆理事長交接典禮暨「挺侯市長選總統」後援會成立大會 。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（1日）出席新北市婦女會第24、25屆理事長交接典禮暨「挺侯市長選總統」後援會成立大會，現場湧進近千名婦女力挺國民黨總統參選人侯友宜。侯友宜致詞時特別提出近日民進黨政府「拿香跟拜」他的兩項政策，轟中央「要等選舉才解決，民進黨7年多在做什麼？」，痛批政府根本沒把人民的痛苦看在心裡。

新北市婦女會今日舉辦「挺侯市長選總統」後援會成立大會，現場湧進近千名婦女力挺。侯友宜說，婦幼是他最關心對象，根據衛福部統計，6成以上婦女都要扛起家庭照顧責任，4成為了家庭離開職場，他廢除80歲以上的巴氏量表，解決大家的痛苦。

侯友宜指出，他在8月29日提出「80歲以上廢除巴氏量表」，協助長輩更快速申請外籍看護工；他也在8月27日提出成立「癌症基金」，而民進黨在不到一周內拿香對拜2次，他認為沒關係「拜對就好」，因為拜對了就可以改善人民痛苦。

「要等選舉才解決，民進黨7年多在做什麼？」侯友宜指出，政府沒把人民的痛苦看在心裡，他今天看報紙，當台灣遇到缺蛋危機時，卻有資本額50萬的公司代理全台6成蛋，這公司從何而來？政府要說清楚；未來他當選總統也會清查光電弊案。

侯友宜也說，他今天看到2年前太魯閣意外造成49條生命離開，現在回到車廂卻讓家屬看到疑似頭蓋骨，還有衣服、粉餅、耳機，難道當時沒看到家屬的痛？沒辦法讓被害者好好回到家人身邊，這令他非常難過，政府應該要徹底反省、檢討。

侯友宜強調，現在這關鍵時刻，兩岸要和平，台灣不能有戰爭，要讓孩子進職場、不能上戰場，「台海安定、台灣安全，國家放心」，未來還有134天，大家共同努力打拚，拚出台灣下一代可以安心、繁榮的好生活。 

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