經典復刻！高嘉瑜推抱枕「無時無刻陪你」　酸柯文哲演唱會貴又難聽

▲高嘉瑜展示募款小物機車擋泥板。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

2024立委選戰白熱化，各式競選小物五花八門，民進黨立委高嘉瑜1日也釋出第一波競選募款小物，包含擋泥板、抱枕跟運動毛巾。高嘉瑜表示，這些讓大家「從早到晚、無時無刻都有高嘉瑜陪著你，也希望能幫我加油。」高也指出，自己的競選小物價格親民，不像有些人的8800元演唱會門票，唱歌還很難聽。

高嘉瑜今天上午十點釋出第一波競選小物，包含抱枕、全新造型啦啦隊應援毛巾以及經典的擋泥板2.0，高嘉瑜解釋，第一次競選時就有網友自發性做擋泥板，現在在路上還看得到自己的臉在路上跑，非常欣慰，雖然臉有點髒，也希望大家定時幫我擦一下臉。

對於應援毛巾部分，高嘉瑜解釋，現在啦啦隊女神都會出應援毛巾，自己也做了一款，各種場合都可以把她的毛巾披在身上，覺得高嘉瑜就跟你在一起、陪著你，不管出門的時候搭著、流汗擦臉、洗澡都用得到。

高嘉瑜指出，抱枕讓大家睡覺的時候可以抱抱我，抱枕885元就是「抱抱我」的意思，無時無刻都能抱著高嘉瑜，早上出門帶著高嘉瑜的毛巾、騎車還有高嘉瑜擋泥板、回家睡覺還有高嘉瑜陪著你，「從早到晚、無時無刻都有高嘉瑜陪著你，也希望能幫我加油。」

高嘉瑜表示，之後還會有第二波、第三波競選小物，高潮一波接一波，商品精緻，都是嚴選台灣優質廠商，給大家最好品質，而且價格親民，絕對不像一些人演場會門票8800元，還唱得還很難聽。