海葵颱風將侵台！農業部示警：民眾勿前往山區「農友加強防範措施」

▲氣象局已發布海葵颱風海上與陸上警報，農業部提醒避免前往山區活動，農友做好災害防範。（圖／氣象局）

記者許敏溶／台北報導

中央氣象局在今(2日)發布海葵颱風海上陸上颱風警報，預估將成為4年來第一個中心登陸台灣的颱風。農業部農糧署呼籲農友密切注意颱風動態，做好農作物災害防範措施。水土保持署則呼籲民眾避免前往山區活動，也會根據降雨狀況啟動土石流及大規模崩塌警戒機制。

中颱海葵來勢洶洶，中央氣象局在今晚與今天上午接連發布海上與陸上颱風警報。若依照最新預報路徑，颱風中心將從花東一帶登陸，明天籠罩全台，也將成為4年來第一個中心登陸台灣陸地的颱風。

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因應海葵颱風可能挾帶強風豪雨侵台，農糧署呼籲農友密切注意氣象局發布颱風動態，做好農作物災害防範措施，並在進行各項防災措施或採收作業時，務請留意自身安全。

此外，農業部農村發展及水土保持署則呼籲民眾，避免前往山區活動，同時也會嚴密監控各地降雨現況，適時發布警戒預報，若達警戒值地區，除將警戒資訊以電話、傳真及簡訊方式通知地方政府外，並利用災防告警細胞廣播通知當地民眾，也會將警戒情形同時公布於網站上及永續水土保育臉書粉絲專頁，提供相關單位及民眾隨時上網查詢。

農村水保署也提醒，因颱風接近影響，請民眾提高警覺加強戒備，尤其日前因卡努颱風受災地區更需注意，及早檢視居家週邊之擋土牆及排水溝等相關設施，嚴防豪雨可能帶來的災害，針對土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區附近居民應配合地方政府之指示，必要時儘早疏散至安全避難處所。