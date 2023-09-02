　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海葵颱風將侵台！農業部示警：民眾勿前往山區「農友加強防範措施」

▲▼氣象局11:30針對海葵颱風發布陸上警報。（圖／氣象局）

▲氣象局已發布海葵颱風海上與陸上警報，農業部提醒避免前往山區活動，農友做好災害防範。（圖／氣象局）

記者許敏溶／台北報導

中央氣象局在今(2日)發布海葵颱風海上陸上颱風警報，預估將成為4年來第一個中心登陸台灣的颱風。農業部農糧署呼籲農友密切注意颱風動態，做好農作物災害防範措施。水土保持署則呼籲民眾避免前往山區活動，也會根據降雨狀況啟動土石流及大規模崩塌警戒機制。

中颱海葵來勢洶洶，中央氣象局在今晚與今天上午接連發布海上與陸上颱風警報。若依照最新預報路徑，颱風中心將從花東一帶登陸，明天籠罩全台，也將成為4年來第一個中心登陸台灣陸地的颱風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因應海葵颱風可能挾帶強風豪雨侵台，農糧署呼籲農友密切注意氣象局發布颱風動態，做好農作物災害防範措施，並在進行各項防災措施或採收作業時，務請留意自身安全。

此外，農業部農村發展及水土保持署則呼籲民眾，避免前往山區活動，同時也會嚴密監控各地降雨現況，適時發布警戒預報，若達警戒值地區，除將警戒資訊以電話、傳真及簡訊方式通知地方政府外，並利用災防告警細胞廣播通知當地民眾，也會將警戒情形同時公布於網站上及永續水土保育臉書粉絲專頁，提供相關單位及民眾隨時上網查詢。

農村水保署也提醒，因颱風接近影響，請民眾提高警覺加強戒備，尤其日前因卡努颱風受災地區更需注意，及早檢視居家週邊之擋土牆及排水溝等相關設施，嚴防豪雨可能帶來的災害，針對土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區附近居民應配合地方政府之指示，必要時儘早疏散至安全避難處所。

ET快訊
保全連續上班42天猝死　公司稱「本身有病」賠89萬
被觀眾轟退《RM》　宋智孝首回應！
魏如萱颱風天堅持開唱遭炎上！　回粉絲3字被出征
搭飛機「手提行李」最常犯1錯誤！　空服員也救不了
海葵暴風圈明晨觸陸！　颱風假機率高縣市出爐
林志穎車禍「X光照片」首度曝光！　鼻→下巴都斷裂
蘇拉登陸廣東！　他車開一半「被砸死」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

海葵颱風將侵台！農業部示警：民眾勿前往山區「農友加強防範措施」

海葵陸警發布！台鐵今午夜前全線正常行駛　退票規定出爐

海葵暴風圈明晨觸陸！颱風假機率高縣市出爐　北市、基隆沒機會

海葵來襲「交通異動懶人包」！船班45航次取消　明天國內線全部停飛

快訊／海葵陸警發布！首波警戒縣市出爐　

快訊／氣象局宣布11:30發布陸上警報　雨勢越晚越大

LIVE／海葵影響恐拉長到下周五　氣象局最新說明

廟會辣妹遮3點狂扭　大膽秀「空中劈腿」！阿伯一旁猛盯胯下

海葵「4年來具規模登陸颱風」！出海位置是關鍵　警戒區域曝光

海葵亂海空交通！國內外航班取消46架次　45班離島船班停駛　

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

哈林心疼李玟「受到不太好的對待」　揭《好聲音》內幕：沒人能逼我轉身

少女為吊帶褲遭霸凌！加害人父母現身　鞠躬：真的很抱歉

患三高工人停等紅燈突倒地　被機車壓住...警10秒神救援

海葵颱風將侵台！農業部示警：民眾勿前往山區「農友加強防範措施」

海葵陸警發布！台鐵今午夜前全線正常行駛　退票規定出爐

海葵暴風圈明晨觸陸！颱風假機率高縣市出爐　北市、基隆沒機會

海葵來襲「交通異動懶人包」！船班45航次取消　明天國內線全部停飛

快訊／海葵陸警發布！首波警戒縣市出爐　

快訊／氣象局宣布11:30發布陸上警報　雨勢越晚越大

LIVE／海葵影響恐拉長到下周五　氣象局最新說明

廟會辣妹遮3點狂扭　大膽秀「空中劈腿」！阿伯一旁猛盯胯下

海葵「4年來具規模登陸颱風」！出海位置是關鍵　警戒區域曝光

海葵亂海空交通！國內外航班取消46架次　45班離島船班停駛　

柯文哲被問藍白合「可談政策理念」　聞「柯郭會」嘆自然就好

客機升到8000公尺「神秘狗叫聲」狂響…機組緊急迫降！陸國航回應

建築物有倒塌風險　英國超過100間學校緊急關閉

埃及富商法耶德爭議人生落幕！享耆壽94歲　曾指控英王室暗殺兒子

陳華高雄開唱「燈光壞掉全場漆黑」　得知真相瞬間淚崩

賓士「CLA電動概念」預告9／3亮相　首搭MMA平台、續航力750km起

U18／韓國王牌左投對首戰中華有信心　韓媒刊登PTT台韓戰討論

海葵颱風將侵台！農業部示警：民眾勿前往山區「農友加強防範措施」

海葵陸警發布！台鐵今午夜前全線正常行駛　退票規定出爐

「藍白合」恐重演「連宋配」　郭正亮曝當年交易條件：只能當一屆

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

生活熱門新聞

海葵可能「台灣附近迴轉」　各國路徑曝光

海葵最快11：30陸警　估明台東登陸

詭譎海葵路徑又南修！陸警今午前後發布　明下半天2地登陸機率高

氣象局宣布11:30發布陸上警報　雨勢越晚越大

海葵穿台後恐陷鞍型場！颱風假關鍵曝

老公跑外送「家庭全AA制」新手媽喊離

LIVE／海葵估花東登陸！周六早上陸警

海葵可能「回馬槍」　不排除二次登陸恆春

海葵暴風圈明晨觸陸！颱風假機率高縣市出爐　北市、基隆沒機會

海葵快殺到！明天風雨先強襲4地　下周出海1原因「雨勢更驚人」

全家芭比粉霜淇淋震驚2萬人！成因是店員失誤

海葵陸警發布！首波警戒縣市出爐　

海葵穿台後恐「回馬槍」二次登陸　專家回應了

見證奇颱！　海葵路徑史上沒看過

更多熱門

相關新聞

海葵颱風防颱整備會議

海葵颱風防颱整備會議

依據中央氣象局資料顯示，中度颱風海葵在鵝鑾鼻的東方海面上，動向持續變化，即將接近台灣，台南市政府於2日上午召開海葵颱風防颱整備會議，由台南市長黃偉哲親自主持，聽取預報資料後表示，颱風路徑變化大，加上今日適逢大潮，提醒各局處應全面提升防颱戒備，料敵從寬，禦敵從嚴。

揪50萬資本額「超思」老闆僅出資1000元　國民黨團：就是人頭公司

揪50萬資本額「超思」老闆僅出資1000元　國民黨團：就是人頭公司

海葵來襲「交通異動懶人包」

海葵來襲「交通異動懶人包」

海葵恐影響到下周五　氣象局說明

海葵恐影響到下周五　氣象局說明

海葵「4年來具規模登陸颱風」！警戒區域曝光

海葵「4年來具規模登陸颱風」！警戒區域曝光

關鍵字：

海葵颱風農業部土石流農友

讀者迴響

熱門新聞

海葵可能「台灣附近迴轉」　各國路徑曝光

海葵最快11：30陸警　估明台東登陸

彰縣知名醫院醫師　驚傳墜樓身亡

海葵暴風圈明晨觸陸！颱風假機率高縣市出爐　北市、基隆沒機會

氣象局宣布11:30發布陸上警報　雨勢越晚越大

詭譎海葵路徑又南修！陸警今午前後發布　明下半天2地登陸機率高

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

企鵝遭斬首！飼養員目睹「頭顱在屍體旁」嚇壞

父「我死了打開電腦」　女兒驚見騙局

海葵穿台後恐陷鞍型場！颱風假關鍵曝

大久保勇太昏迷指數3！經紀人：不樂觀

老公跑外送「家庭全AA制」新手媽喊離

快訊／北北基桃2日正常上班上課

LIVE／海葵估花東登陸！周六早上陸警

2車事故！貨車剎不住追尾「連撞2輛BMW」

更多

最夯影音

更多
浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤
男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面