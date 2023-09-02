資本50萬蛋行拿上億補助　他點3條件：事後看業者確實有能力做到

▲雞蛋進口專案引起爭議。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者杜冠霖／台北報導

蛋行「超思公司」資本額50萬卻獲得農業部上億補助款，引發關注。而行政院日前說明，進口是採取差額補貼，並沒有暴利，過程應該是可以攤在陽光下。民進黨立委2日指出，農業部委託的進口商要符合一定條件，包含有能力進口、有經驗或3月前一定可以取得第一筆訂單等，事後來看這家業者確實有能力做到，國民黨要指控人謀不臧也應該提出證據。

對於相關爭議，民進黨立委許智傑表示，有些人藉機賺錢，也有些人是好心幫忙解決政府和人民的困難，先等待也請食藥署盡快釐清真相，「國民黨指控也應該提出證據，國民黨的手法就是不分好蛋、壞蛋先抹黑再說」。

許智傑批評，現在高端疫苗獲得世界衛生組織肯定、開放技術轉移，有聽到國民黨道歉嗎？國民黨不惜毀掉台灣產業也要抹黑的做法，非常不可取。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，今年初蛋荒嚴重，政府要讓民生物價穩定、不讓大家恐慌，農業部這次被批評，說是需要蛋的時候買不到蛋，農業部對糧食安全需求有責任，農業部不會生蛋，缺蛋的時候若生產不夠，一定是從外面進口，且有一定條件，倒不是張三李四都符合進口條件。

莊瑞雄指出，農業部委託的進口商也符合一定條件，包含有能力進口、有經驗，或是3月前一定可以取得第一筆訂單，事後來看，這家業者確實有能力做到，資格怎麼來農業部也要做詳細說明，但呼籲在野黨，不要缺蛋也罵、滿足國人需求也罵。

莊瑞雄表示，除非裡面有人謀不臧的部分，否則缺蛋時，政府吸收這些價差穩定民生物價，這些都是政府責任，經過農業部努力，讓民眾不用像年初一樣缺蛋，現在蛋價也平抑了，也期待政府對這些緊急性專案進口條件要講清楚，才不會被質疑。

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