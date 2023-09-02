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LIVE／新竹以南有颱風假機會　氣象局最新說明

生活中心／綜合報導

海葵逼近台灣，氣象局今(2日)上午已發布陸上警報，下午陸上警戒範圍將擴大，海葵持續增強，最快明天(3日)下半天可能從台東或恆春半島登陸，登陸後暴風圈籠罩新竹以南，有颱風假機率，不過仍需由地方政府決定。氣象局14:40將說明颱風最新動態。

海葵下午13時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約 490 公里之海面上，以每小時17轉14公里速度向西進行，近中心最大風速每秒 38 公尺（約每小時 137 公里），相當於 13 級風，瞬間最大陣風每秒 48 公尺（約每小時 173 公里），相當於 15 級風，七級風平均暴風半徑150公里。氣象局上午11:30已針對海葵發布陸上警報。

▲▼氣象局1140說明。（圖／翻攝氣象局直播）

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▲▼氣象局說明颱風動態。（圖／翻攝氣象局直播）

▲▼氣象局1140說明。（圖／翻攝氣象局直播）

氣象局表示，海葵暴風圈預計明天(3日)清晨5點碰觸花東，明天下半天到下周一(4日)清晨登陸，但接近過程速度會有變化，要依據實際移動速度更新預報，明後天(3日~4日)將造成明顯影響。

至於颱風假機會，氣象局指出，颱風登陸後，除台北市和基隆市以外，其他縣市有機會籠罩暴風圈內，暴風圈影響範圍有颱風假機會，但要由地方政府決定和宣布，台北市和基隆市機率相對低。

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