海葵直挑中央山脈！一圖看「全台風雨時程」　中心通過熱區曝光

▲海葵颱風「全台風雨時程」一圖看。（圖／點圖可放大／截自《台灣颱風論壇｜天氣特急》粉專）

記者李佳蓉／綜合報導

海葵颱風海上、陸上颱風警報齊發！氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》直言，海葵除了是近年威脅最大颱風之一外，更可能是睽違4年、首個「直挑中央山脈」的颱風，但也因為山脈干擾，各地風雨分布大有區別。並評估全台風雨時程，其中花東至恆春近海，都是中心可能通過熱區，而實際走向對全台風雨分布有重大影響。

粉專指出，週日前在高氣壓導引下，海葵颱風大致以偏西的大方向前進，預期將在週六、週日直挑台灣陸地，週一進入台灣海峽，且出現打轉滯留。至於強度方面，海葵正進入增強期，侵襲台灣時期很可能遭遇颱風生命巔峰，預計登台當下將落在中颱等級，穿越台灣後強度會逐漸減弱。

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該粉專以氣象局中午11點預報作為基準，評估全台各地風雨時程：



►台東、恆春半島：

再度成為風雨最前線，且颱風中心可能登陸，嚴防強風豪雨，颱風過山後轉為東南風，要嚴防較大雨勢。



►宜蘭、花蓮：

颱風登陸前，位處迎風面、雨勢大，是僅次於恆春台東的風雨第二線，愈往南走，風雨愈強，山區要特別留意大雨。



►南部地區：

颱風登陸前，山脈阻擋，幾乎沒有感覺，但颱風一過山，進入西部後，風雨將急速增強，再加上後期颱風在海峽滯留，預計會有持續性風雨，請嚴加防範。

►北北基：

雖離颱風較遠，但受地形影響，加上外圍環流不斷移入，除了陣雨外，也會有相當有感的強陣風，請多加防範。

►台中～嘉義、澎湖：

颱風登陸前，山脈阻擋、有沉降高溫，但一樣是颱風進到西部後，風雨漸增。另外，澎湖可能長時間近距離接觸颱風核心，週日晚起注意長時間強風豪雨。

►桃竹苗：

為本次影響相對小的區域，颱風登陸前，留意沉降高溫；颱風中心登陸後，沿海會有較強陣風及一陣陣小雨。

▼海葵颱風發布陸上警報。（圖／氣象局）