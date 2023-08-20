開南大學驚傳墜樓　男子見警上門「4樓摔落」雙腿變形亡

▲開南大學驚傳墜樓，權男雙腿變形身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、柯沛辰／桃園報導

桃園市蘆竹區私立開南大學20日下午3點多驚傳墜樓案件，53歲權姓男子從校內4樓墜落，被發現時雙腿變形，已無呼吸心跳，送醫後不治。基隆市警方表示，權男涉嫌多起重大刑案，見專案小組上門查緝，疑畏罪逃脫奪門跳窗，不料墜樓身亡。

基隆市第三警分局表示，權男涉嫌多起重大刑案，日前與花蓮縣警察局刑大科偵隊共組專案小組，並報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦。為此，專案小組18日聲請拘票、搜索票獲准，20日下午得知權嫌出入校園參加某社團主辦的職前訓練課程，立即前往查緝。

不過，盤查過程中，權嫌藉故到4樓教室拿取書籍等物品，卻突然於4樓走廊奪門跳窗，當場墜樓。專案小組見狀，立即通知119救護車到場，將人送往衞生福利部桃園醫院急救，但權男仍於下午4點41分傷重不治。

警方指出，有關權嫌疑似畏罪跳樓及涉及刑案部分，已由發生地桃園蘆竹警分局、基隆第三警分局分別報請桃園地檢署檢察官相驗、基隆地檢署檢察官偵辦，將全力配合地檢署釐清案情。

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