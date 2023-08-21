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硬碟有上百部影片！涉嫌猥褻國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

▲桃園市鄒姓男子2018年4至6月間與女友同居時，乘機對其9歲女兒多次猥褻與性侵得逞，女友後來因案入獄，出獄後女兒才告知被性侵事實。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲警方檢視行動硬碟，赫見竟有國小女童身穿制服遭性侵影片。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭世賢、莊智勝／桃園報導

桃園市蘆竹區私立開南大學20日下午3時許傳出墜樓案，53歲的權姓男子涉嫌性侵國小女童，且還拍下上百部影片、猥褻照片；昨下午警方掌握情資，確認權男會前往校園參加某課程，因此前往現場盤查，不料過程中權嫌卻藉口離開，趁警方不備時從4樓走廊跳窗，當場墜地身亡。

據了解，本案緣起為花蓮縣刑大今年8月初在轄區執行搜索時，意外發現一組行動硬碟，檢閱內容赫見有身穿國小運動服的女學童遭一名成年男子強制性交，警方深入追查後，鎖定嫌犯為權姓男子(有強制性交、兒少性剝削、詐欺、組織犯罪等前科)，立即會同偵查隊共同偵辦。

初步了解，受害女童為3姊妹，父母與權男熟識，因知權男喜歡小孩，所以會將孩子託付給權男照料，照顧時間有時半天、有時一天，不料權男竟藉此機會多次猥褻女童。據悉，權男的行動硬碟內有多達上百部性侵女童影片、照片等檔案，專案小組掌握情資後，於18日聲請拘票、搜索票獲准，昨下午獲報權男出入開南大學參加某社團主辦之職前訓練課程，因此前往現場查緝，不料過程中權男藉故至4樓教室拿取書籍等物品，於4樓走廊突奪門跳窗，當場墜樓。警方見狀後急忙將權男送醫搶救，但仍於下午4時41分宣告不治。

據調查，權男職業不固定，曾經開過計程車維生，但工作斷斷續續，此次前往開南大學參加職前訓練，警方掌握後前往逮人，不料權竟畏罪趁隙跳樓輕生。目前全案已由桃園市政府警察局蘆竹分局及基隆市第三分局，分別報請桃園地檢署檢察官相驗，及基隆地檢署檢察官指揮偵辦，警方將全力配合地檢署釐清案情，勿枉勿縱。

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▲▼開南大學驚傳墜樓　男子見警上門「4樓摔落」雙腿變形亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲權男涉嫌性侵未成年女童，在警方盤查時從4樓落下，當場死亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

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