用文化幣免費看《粽邪》！下半年國片清單必收　成年禮金排行一次看

▲文化部推薦用「文化幣」免費看國片，例如近來熱映的《粽邪3：鬼門開》。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

暑假倒數！在大家認為諸事不宜的鬼門開時刻，文化部今（23）日反指標推薦幾部強檔恐怖國片，包括靈異喜劇《我的麻吉4個鬼》、恐怖片續集《粽邪3：鬼門開》等，呼籲青年使用文化禮金來看國片；同時公布下半年所有國片清單，讓大家支持並放入自己的口袋名單。

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▲文化部長史哲推薦用「文化幣」免費看國片。（圖／文化部提供）

文化部長史哲昨22日天搶先看了《粽邪3：鬼門開》首映會，為了保留驚奇感，他保證絕對不爆雷，但還是提醒青年朋友，「建議不要單獨前往觀看」。

史哲說，《粽邪3：鬼門開》是一部驚嚇、情緒滿滿的電影，看完後眼眶含著未滴下的眼淚，心中滿滿難以言喻的情緒，非常需要朋友或家人的陪伴；不過，如果一時找不到人一起觀看也沒關係，記得找找電影院推出的成年禮金加碼優惠，帶著爆米花或可樂，緊張時紓解一下情緒。

▲▼史哲說，《粽邪3：鬼門開》是一部驚嚇、情緒滿滿的電影。（圖／文化部提供）

文化部表示，獻給18歲到21歲的「成年禮金」文化幣，自6月6日推出至今2.5個月，領用人數已達72萬人，抵用金額近4.2億元。目前抵用前三名為書店及出版業約2億元（49%）、表演藝術及文化體驗近6900萬元（16.4%）、文創工藝約4900萬元（11.8%）。當年在藝FUN券時抵用佔第2名的電影院，目前抵用金額約3200萬元。

文化部指出，雖然國片在7月前，受限上映數量較少，但以6月20日上映的《化劫》為例，票房創下3600萬元的成績，其中以「文化幣」抵用金額即高達1300萬元，佔整體票房36%；目前還在熱映中的九把刀電影《請問，還有哪裡需要加強》至今則已賣出5300萬元，文化幣抵用也達1700萬元，佔整體票房32%。在8月下旬國片迎來大爆發的此刻，相信文化幣更有機會為國片市場帶來高票房效益。

迎接鬼月，首先上檔的是由曾敬驊主演，結局反轉爆淚的靈異喜劇《我的麻吉4個鬼》；而好評不斷的恐怖片續集《粽邪3：鬼門開》也即將於8/25上映，配合成年禮金，劇組特別推出「文化幣電影搶先場」及購票贈限量周邊紀念品等專屬好康，邀請年輕粉絲在民俗月，搶先全面體驗恐懼禁忌，提供另類「涼夏」選擇。

▲文化部推薦今年下半年7月～10月國片（圖／文化部提供）



文化部表示，後續強檔國片也將一路接棒，9、10月有浪漫黑幫愛情片《我最愛的笨男人》、去年獲金馬獎五項入圍的《查無此心》、親情勵志片《我和我的賽車老爸》、金鐘影帝藍正龍執導的成長勵志片《成功補習班》、改編人氣漫畫及小說的《他馬克老闆》、犯罪動作片《周處除三害》、經典恐怖片續集《女鬼橋2：怨鬼樓》、青春成長愛情片《青春並不溫柔》、探討移工議題並獲去年金馬獎最佳紀錄片《九槍》等。

各部強檔國片，也都會順勢搭配成年禮金好康，將陸續在社群平台邀請青年朋友，相揪到電影院看國片。文化部也透露目前正緊鑼密鼓規劃推出國片的特別優惠，可關注文化幣官網與APP，以及各強檔國片的臉書粉絲專頁、IG等社群發布資訊。