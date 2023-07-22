「1200元成年禮金」放寬到16歲！一生可用7次　文化部：150萬人受惠

▲陳建仁宣布成年禮金放寬到16歲，受惠人數增加到150萬人。（圖／文化部提供）

記者許敏溶／台北報導

專屬18至21歲青年1200點「成年禮金」，從6月6日正式開放領取，抵用金額超過2.86億元。行政院長陳建仁今（22日）加碼，明年擴大到16到22歲。文化部稍早表示，除年齡放寬到16歲，「一生可用7次」，受惠人數將增加到150萬人，期盼成為年輕人一生當中，最重要的文化接觸機會。

參考歐洲各國近年針對青年提供文化體驗及消費補助後，文化部在今年推出文化成年禮金政策，發給18至21歲青年每人1200點文化幣。根據文化部統計，成年禮金自6月6日開放使用至今，領取人數超過66.8萬、抵用達32.2萬人、抵用金額超過2.86億元。

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行政院長陳建仁今天在文化部長史哲、經濟部長王美花、台北迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋等人陪同下，參訪迪化商圈。陳建仁也宣布，1200點文化成年禮金，明年將擴大適用範圍至16至22歲，「一生可用7次」，希望藉由成年禮金政策，讓年輕朋友用文化度過最美好的16至22歲時期，將台灣的美麗、勤奮及最美好的回憶，印在年輕朋友的腦海，並形塑藝術文化的素養。

文化部長史哲指出，期盼文化幣常態化以後，可成為年輕人一生當中，最重要的文化接觸機會。另為鼓勵青年朋友踴躍消費，文化部特別推出獨立書店購書2點加送1點、表演藝術青年席位享5折以下折扣、國片青春限定獨享優惠，以及消費200點就抽文化幣等好康。