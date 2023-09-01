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集集隨機殺人案嫌犯送醫「院內洗手間離奇昏倒」　送醫不治

▲黃姓男子因不明原因持刀攻擊同里陳姓男子，強制就醫後竟在院內暴斃身亡。（圖／民眾提供，下同）

▲黃姓男子因不明原因持刀攻擊同里陳姓男子，強制就醫後竟在院內暴斃身亡。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

集集鎮黃姓男子日前在自家附近，持刀攻擊騎機車出門的陳姓鄰居，陳奮力抵抗呼救後，黃後來被其他鄰居和警方制伏，事後被戒護就醫，但黃8月30日突然在院內離奇死亡，詳細死因有待檢警進一步調查釐清。

8月23日時，當地陳姓里幹事騎車出門，在離家不遠處遭黃持刀攻擊，陳男反抗但身中數刀，送醫發現臉部左眼瞼下方有刀傷，全身多處擦傷，所幸保住一命。而行兇的黃男則是當場被警民合力壓制上銬，爾後對警方訊問犯案動機等一概聲稱「不知道」，警方偵訊後先將他強制送醫。

▲黃姓男子因不明原因持刀攻擊同里陳姓男子，強制就醫後竟在院內暴斃身亡。（圖／民眾提供）

據了解，30日早上將近10時，草療人員發現黃男在洗手間昏倒、心肺功能停止，且無任何明顯外傷，緊急施予CPR急救並通報消防隊，消防員再將黃男送往草屯佑民醫院急救但仍不治。

經檢警初步調查，砍人的黃嫌與被害人生活上幾無交集，也沒有結怨，案發原因有待進一步釐清；黃死亡後，一度傳出黃男是於院中輕生，但警方否認，指黃男是在院中身體不適，送佑民醫院急救無效，至於確切死因有待法醫相驗解剖釐清，也將進一步調查釐清黃男的犯案動機。

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