隨機殺人恐坐牢關到死！韓總理推「不允許假釋」：警方可勇敢開槍

▲京畿道城南市盆唐區書峴站3日發生隨機殺人，李姓婦女遭崔元鍾開米白色轎車衝撞致死。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

最近南韓在短時間內連續發生2起規模較大的隨機殺人事件，包括首爾地鐵新林站4號出口、京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站，引發全國社會人心惶惶。為此，南韓國務總理韓悳洙承諾，將推動一系列司法改革，包括窮凶惡極的重大犯罪罪犯一律判處無期徒刑、且不得假釋。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓國務總理韓悳洙12日曾經針對連續數起隨機殺人犯罪發表談話，他認為針對不特定多數的隨機犯罪已然破壞了南韓國內的社會秩序和基本常識，當時他承諾將推動一系列司法改革，包括引進「不允許假釋」的無期徒刑、允許警方使用物理力量壓制兇嫌、由司法機關裁決重症精神病患是否該住院。

韓悳洙今（18）日上午主持會議時再度提出制度改革對策，「政府嚴正看待隨機（殺人）犯罪的嚴重性。未來一旦類似的兇惡犯罪發生時，警方可以使用槍枝、電擊槍（泰瑟，Taser）等正當的物理力量果敢壓制兇嫌。而像是隨機犯罪等類似兇惡（重大）犯罪發生時，則考慮引進『不允許假釋』的無期徒刑」。

至於最近南韓社會出現多起「殺人預告」等威脅犯罪，韓悳洙也表示政府未來會將此種犯罪型態視為反社會性的犯罪，加以制定相關處罰等法規。

另外，地鐵書峴站兇嫌崔元鍾罹患嚴重的精神疾病。韓悳洙表示，考量到大部分兇嫌因自身重大的精神缺陷而導致犯案，因此未來將全面改革國民精神健康相關政策、擴大相關基礎設施，尤其研討是否須交由司法機關來判定中重症精神疾病患者的住院需求。

為了能夠儘速推動相關政策，韓悳洙向法務部、保健福祉部、檢察廳等針對逮捕、處罰、預防犯罪等方面擬定應對方案。

據悉，南韓最後一次執行死刑處決，是1997年12月30日。