　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣企業上半年平均「遭網攻3245次」　居全球之冠

▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲資安業者報告指出，因新型勒索軟體團體出現，今年上半年網路攻擊加劇，平均每間台灣企業在上半年遭到3245次攻擊，居全球之冠，也比去年同期增加10%。（圖／免費圖庫Pixabay）

文／中央社

資安業者Check Point Software今天發布2023年中資安報告指出，因新型勒索軟體團體出現，今年上半年網路攻擊加劇，平均每間台灣企業在上半年遭到3245次攻擊，居全球之冠，也比去年同期增加10%。

Check Point報告指出，今年第2季全球每週遭受的網路攻擊次數增加8%，創2年來最大增幅，凸顯攻擊者巧妙結合新一代人工智慧（AI）與USB等傳統工具來發動破壞性網路攻擊。

報告提到，2023年上半年共48個勒索軟體組織入侵超過2200名受害者，其中以Lockbit3最為猖獗，與2022年上半年相比，受害者數量增加20%。新興組織如Royal和Play的出現，則與Hive和Conti等勒索軟體即服務（RaaS）組織的解散有關。

就地理位置而言，45%受害者位於美國，且由於新型勒索軟體組織MalasLocker要求將贖金替換為慈善捐款，俄羅斯受害人數意外上升。若以產業別來看，製造和零售業受害最為嚴重，顯現出勒索軟體攻擊策略的轉變。

Check Point Software研究副總裁霍洛維茲（Maya Horowitz）說，從今年上半年網路攻擊趨勢可看出，勒索軟體和駭客激進主義等常見威脅更蓬勃發展，勒索組織調整手段和工具，企圖影響世界各地的組織，即使像USB這種傳統工具也被拿來作為傳散惡意軟體的媒介。

霍洛維茲表示，各組織需要制定彈性的資安防禦策略，並採用以預防為主的整合式解決方案，強化防禦能力。雖然網路攻擊難以避免，但若能採取前瞻性的措施及資安技術，則可有效預防。

ET快訊
清心員工神默契！飲料墜落「一踹一接」救到了　救援影片震驚萬人
颱風天快儲水！新北3區「周六停水11小時」
《浪姐5》參賽陣容瘋傳！名單「驚見IU」　5台灣女星也加入
老闆上班供宿　鮮肉水電工睡著遭「口手性侵」
網傳解放軍「093核潛艦」台海發生意外　大陸國防部回應了
快訊／13縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣企業上半年平均「遭網攻3245次」　居全球之冠

烏克蘭菁英狙擊部隊「一槍一命」　專殺俄軍高級指揮官

北韓對中交通全面恢復！　載客火車睽違3年7個月通過國境

韓知名女主播「露奶是基本」　真相竟是被逼的！遭軟飯夫家暴險死

英國防大臣華勒斯請辭　新任防長由能源大臣夏普斯接替

德州運動員「湖中游泳」染食腦變形蟲亡！　美國今年已4死

女熟睡遭「5男輪流性侵」蹂躪過程被拍下　嫌犯全是姊夫朋友

澤倫斯基「曾讓拜登超火大」　新書曝2人首次白宮會面：搞砸了

印度探測器「月船3號」出動　證實月球南極有硫磺

陸客取消赴日旅遊！　日媒調查：超過3分之1旅行社受影響

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

台灣企業上半年平均「遭網攻3245次」　居全球之冠

烏克蘭菁英狙擊部隊「一槍一命」　專殺俄軍高級指揮官

北韓對中交通全面恢復！　載客火車睽違3年7個月通過國境

韓知名女主播「露奶是基本」　真相竟是被逼的！遭軟飯夫家暴險死

英國防大臣華勒斯請辭　新任防長由能源大臣夏普斯接替

德州運動員「湖中游泳」染食腦變形蟲亡！　美國今年已4死

女熟睡遭「5男輪流性侵」蹂躪過程被拍下　嫌犯全是姊夫朋友

澤倫斯基「曾讓拜登超火大」　新書曝2人首次白宮會面：搞砸了

印度探測器「月船3號」出動　證實月球南極有硫磺

陸客取消赴日旅遊！　日媒調查：超過3分之1旅行社受影響

《漫威蜘蛛人2》同捆「共生體」主機開箱　低調紅黑配色藏家必收

網路賭博觸犯刑法　涉及逃漏稅捐罪最重判7年有期徒刑

小蠻消失數天認「去做手術」！　曝術後痛苦問題：女人真辛苦

梅毒「最愛攻擊3類人」　泌尿醫：口交記得戴套

U18／王牌孫易磊奪8K完封勝　中華3比0擊敗澳洲搶首勝

涉黑又染黃！民眾黨部召集人被爆是「皮條客」　個人臉書秒關閉

颱風天快儲水！新北3區「9／2停水11小時」影響2萬戶　範圍曝光

親綠女醫50人管理群「-1」　網留言狂刷8字挺許伯簡芝

快訊／三哥來了！　周俊三正式出任台啤雲豹顧問

癌友短期住院遭拒！還被健保承辦人反指佔用資源　署長：將聯繫致歉

白柴狂奔3秒興奮衝向把拔 為吃零食飛撲重踩「小主人」

國際熱門新聞

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

客機遇亂流「到處都是血」　11人送醫

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

金孫「剪碎阿公鈔票」扮家家酒！

克里姆林宮：普里格津可能遭蓄意擊落

烏軍損失6飛官　俄本土遭最大規模無人機攻擊

氣象廳：海葵直撲沖繩　鴻雁24小時內生成

全家5孩「猿類姿勢」行走　科學家掀論戰

影片曝！貨車衝下斜坡　他藏電線桿後難躲死劫

老公性侵女兒10多年　南韓婦人悲憤砍夫

中國新地圖宣稱擁南海主權　大馬拒絕接受

健身網美「二度心臟驟停」不明原因猝逝　

好市多戰勝中國不景氣！美作家逛3店發現每天擠爆

菲律賓估「超級颱風」蘇拉這天最靠近台灣

更多熱門

相關新聞

微軟：中國駭客組織鎖定台灣政府機關

微軟：中國駭客組織鎖定台灣政府機關

美國科技巨擘微軟公司（Microsoft Corp.）透露，中國駭客組織「亞麻颱風」（Flax Typhoon）已鎖定數十個台灣政府機關，目的可能是為了暗中進行監控。

美韓明投入「自由之盾」聯合軍演

美韓明投入「自由之盾」聯合軍演

紐約市憂資安問題　禁政府部門用TikTok

紐約市憂資安問題　禁政府部門用TikTok

美議員郵件遭中國駭客入侵　誓言確保台軍售交付

美議員郵件遭中國駭客入侵　誓言確保台軍售交付

洗錢大亨遭扣2億泰達幣　贓物庫不敢收原因曝

洗錢大亨遭扣2億泰達幣　贓物庫不敢收原因曝

關鍵字：

駭客網攻網路攻擊資安

讀者迴響

熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

馬幼興被誣告性侵「7年0收入」

王陽明左手無名指「婚戒消失」

米其林完整名單／台北「Tarroir態芮」摘三星

威力彩飆4億！「3生肖」頭獎機運高　旺財撇步看這邊

恭喜！胡宇威跟陳庭妮登記結婚

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

海葵陸警可能增！周末最有機會放假

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面