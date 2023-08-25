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微軟：中國駭客組織「亞麻颱風」　鎖定台灣政府機關

▲▼詐騙，駭客，人頭帳戶，詐騙集團，科技犯罪。（圖／視覺中國）

▲駭客。（示意圖／CFP）

文／中央社台北25日綜合外電報導

美國科技巨擘微軟公司（Microsoft Corp.）透露，中國駭客組織「亞麻颱風」（Flax Typhoon）已鎖定數十個台灣政府機關，目的可能是為了暗中進行監控。

法新社報導，微軟昨天表示，亞麻颱風是「來自中國的國家行動者」，自2021年中以來主要「鎖定台灣的政府機構和教育、關鍵製造業與資訊技術組織」。

微軟在官網發文說，他們觀察到的活動顯示「發出威脅的駭客打算進行間諜活動，並盡可能長期保持對（台灣）各種機構的存取權限」。

微軟表示，除了政府機關外，亞麻颱風也針對「台灣關鍵製造和資訊技術組織」。

微軟指出，除了台灣，東南亞、北美洲與非洲也有部分亞麻颱風的「受害者」。

微軟上月表示，試圖獲取情報的中國駭客已駭入美國數個政府機關的電子郵件帳戶。這個被微軟稱作Storm-0558的中國駭客組織主要專注於「間諜活動、資料竊取與憑證取得」。

微軟今年也警告，中國國家級駭客已滲透到美國多個關鍵基礎建設網路，目的可能是為了在衝突發生時妨礙美國。

微軟特別提到，美國設有重要軍事基地的太平洋領土關島（Guam），正是亞麻颱風的攻擊目標。

澳洲、加拿大、紐西蘭與英國當局也警告，中國的駭客行動可能正在全球發生，影響廣泛的基礎設施。

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