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洗錢大亨遭扣2億泰達幣...贓物庫不敢收！　冷錢包被拒原因曝

▲檢警順利押解洗錢大亨郭哲敏抵台，並在桃園機場宣讀其遭逮捕權利。（圖／記者張君豪翻攝）

▲檢警順利押解洗錢大亨郭哲敏抵台。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳以昇／新北報導

88會館負責人「洗錢大亨」郭哲敏涉及217億地下匯兌洗錢案遭羈押，檢警偵辦期間，刑事局搜索扣押郭哲敏641萬多顆的泰達幣（折合新台幣約2.06億元），並將泰達幣存入冷錢包，新北地檢署自2月對郭哲敏洗錢犯罪起訴迄今，甚至連郭哲敏被被捕羈押後，扣押的泰達幣都還沒入庫，原因是檢方擔心遭駭客入侵竊取，至今仍未讓這批泰達幣入贓物庫。

郭哲敏成立非法地下匯兌租織，涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行，係將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等層層轉換為具有形式上合法來源外觀之金流，並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金，數年來經手匯兌金額超過217億多元，匯差獲利1.3億多元。

新北地檢署經指揮警調為數波查緝，陸續搜索、拘提相關被告到案，總計查獲郭哲敏等21人涉案，同步搜索27處所，查扣現金4412萬3000元及虛擬貨幣641萬2959顆泰達幣（USDT，折合新臺幣約2.06 億元）。

據悉，檢警扣押郭哲敏的泰達幣後，將虛擬貨幣位址及用以處分貨幣的金鑰，一起備份在離線的實體硬碟中，成為俗稱的「冷錢包」，避免網路系統漏洞讓駭客入侵竊取，但仍有可能被遠端掌握虛擬幣位址，甚至可能忘記密碼或單一身份持有的風險，贓物庫因此拒收。

由於冷錢包多為中國等外國廠商製造，有資安的疑慮，加上單一身分驗證風險高，單一金鑰持有者也不好監管，偵辦案件扣得的虛擬幣要入庫，常被贓物庫拒絕；目前僅有高雄地檢署有可多重驗證，金鑰也可分持、分層授權使用，更能掌握虛擬通貨的數據及後續處置狀態，因此已有技術可以克服，但目前新北地檢尚未有此技術及設備，法務部正研究統一作法。

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