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紐約市憂資安問題　禁政府部門用TikTok

▲TikTok。（圖／路透）

▲TikTok被美國最高情報部門認定有資安疑慮。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

紐約市周三（16日）宣布，基於資訊安全疑慮，政府機關所有的裝置一律禁用TikTok。紐約是最新加入美國禁用該款APP的州、城市的一員。

路透社報導，TikTok為中國公司字節跳動旗下的熱門社群影音APP，在人口約3.3億的美國，就有超過1.5億人下載。

「TikTok對紐約市的科技網路有安全威脅」，紐約市長亞當斯（Eric Adams）在一項聲明中指出。根據禁令，紐約市轄下機構所有裝置，必須在30天內移除TikTok，員工禁止在歸市政府所有的裝置在網路上，使用TikTok的APP和網頁。紐約州此前已宣布政府機關同樣禁令。

TikTok始終否認與中國政府分享美國用戶的數據，並強調已採取重大措施以保護TikTok用戶的隱私與安全。

美國安全機關最高層，包括聯邦情報局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）和中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）同已指出，TikTok具有安全威脅。

瑞伊3月指出，中國政府可以透過TikTok掌控數以百萬計的裝置，還能將範圍縮小到美國用戶，使得該款APP的國安威脅已相當大。

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