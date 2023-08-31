拿香跟拜！陳建仁指示「放寬看護門檻」　侯辦嗆：民進黨眼中只有選票

▲國民黨總統參選人侯友宜出席醫療政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前拋出80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者，申請家庭看護移工取消巴氏量表；行政院長陳建仁則在今（31）日指示，將放寬家庭看護移工的申請門檻、擴大照顧。對此，侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，民進黨政府願意「拿香跟拜」以造福民眾，也是好事一樁，但我國2018年就已邁入高齡社會，民進黨政府卻等到選舉，才急忙抄襲跟進侯友宜，顯見民進黨眼中只有選票，根本沒把人民放在心中。

侯友宜近日接連提出「成立癌症基金」、「80歲以上廢除巴氏量表」等政見後，行政院馬上陸續發布類似政策。王敏旭表示，民進黨政府願意「拿香跟拜」以造福民眾，也是好事一樁，但我國2018年就已邁入高齡社會，癌友面臨「因病而窮、因窮而死」的窘境，也非一朝一夕，民進黨政府卻是要等到選舉，直到侯友宜提出解方後，才急忙抄襲跟進，顯見民進黨就是個十足的選舉機器，眼中只有選票，根本沒把人民放在心中。

王敏旭舉例，侯友宜在27日於全國暨北區醫事團體「侯」援會，提出成立癌症基金，健保署30日也跟進提出新藥基金；另外，侯友宜29日提出80歲以上廢除巴氏量表，協助長輩加速申請外籍看護工，今日行政院同樣也提出放寬機制。

王敏旭指出，民進黨不只跟進醫療相關制策，侯友宜在8月24日的觀光政策，提出4年內來台旅客突破1800萬人，且全面開放陸客觀光，隨後，陸委會才宣布9月1日起恢復兩岸團體旅客。

「侯友宜陸續發布一連串的重大政策及國政願景，頗受民眾好評」。王敏旭強調，民進黨政府立即匆忙跟進，完全都是選票考量，諷刺的是，如此重大政策，竟是在侯友宜提出後，民進黨才複製貼上，形同過去抄論文，現在抄政見，除了再次證明民進黨無能又惡性不改的本質外，又更加提醒了政黨輪替的必要性。