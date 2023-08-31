　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拿香跟拜！陳建仁指示「放寬看護門檻」　侯辦嗆：民進黨眼中只有選票

▲國民黨總統參選人侯友宜出席醫療政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜出席醫療政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前拋出80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者，申請家庭看護移工取消巴氏量表；行政院長陳建仁則在今（31）日指示，將放寬家庭看護移工的申請門檻、擴大照顧。對此，侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，民進黨政府願意「拿香跟拜」以造福民眾，也是好事一樁，但我國2018年就已邁入高齡社會，民進黨政府卻等到選舉，才急忙抄襲跟進侯友宜，顯見民進黨眼中只有選票，根本沒把人民放在心中。

侯友宜近日接連提出「成立癌症基金」、「80歲以上廢除巴氏量表」等政見後，行政院馬上陸續發布類似政策。王敏旭表示，民進黨政府願意「拿香跟拜」以造福民眾，也是好事一樁，但我國2018年就已邁入高齡社會，癌友面臨「因病而窮、因窮而死」的窘境，也非一朝一夕，民進黨政府卻是要等到選舉，直到侯友宜提出解方後，才急忙抄襲跟進，顯見民進黨就是個十足的選舉機器，眼中只有選票，根本沒把人民放在心中。

王敏旭舉例，侯友宜在27日於全國暨北區醫事團體「侯」援會，提出成立癌症基金，健保署30日也跟進提出新藥基金；另外，侯友宜29日提出80歲以上廢除巴氏量表，協助長輩加速申請外籍看護工，今日行政院同樣也提出放寬機制。

王敏旭指出，民進黨不只跟進醫療相關制策，侯友宜在8月24日的觀光政策，提出4年內來台旅客突破1800萬人，且全面開放陸客觀光，隨後，陸委會才宣布9月1日起恢復兩岸團體旅客。

「侯友宜陸續發布一連串的重大政策及國政願景，頗受民眾好評」。王敏旭強調，民進黨政府立即匆忙跟進，完全都是選票考量，諷刺的是，如此重大政策，竟是在侯友宜提出後，民進黨才複製貼上，形同過去抄論文，現在抄政見，除了再次證明民進黨無能又惡性不改的本質外，又更加提醒了政黨輪替的必要性。

ET快訊
今晚超級藍月！唐綺陽警告「收妖時間已到」
留美女碩士聯手男友弒父！判賠金額曝光
快訊／光陽39800優惠「延長至9月底」！
男約傳播妹「包夜」嗨整晚　她吸毒陷昏迷不治
不給全家續租！房東「轉租7-11」判賠百萬
恢復1年兵首批役男明年1／25入伍　國防部：強度較以往高
LINE用戶注意！明起「1功能」無上限取消
下班快去買！威力彩飆4億！　「3星座」頭獎機運高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐巧芯爆原能會「氚檢驗能量不足」　行政院駁斥：停止臆測

拿香跟拜！陳建仁指示「放寬看護門檻」　侯辦嗆：民進黨眼中只有選票

快訊／郭台銘昔痛罵蔡英文「老處女」　總統府驚訝：盼多自我惕勵

新北市「醫療衛生」評比遭綠轟墊底　侯友宜競辦：元兇是蔡政府

人口販運防制法明年元旦上路　林右昌：積極推動子法研訂

恢復1年兵首批役男明年1／25入伍　國防部預告訓練強度較以往高

賴清德親赴中和力挺吳崢　高呼「芋仔蕃薯團結站作伙」

動物YTR遭親綠醫師攻擊！黃揚明聲援跟進捐款　籲動物園提高票價

民眾黨雲林縣黨部疑染黑　王新堯自請停職：對牽連柯文哲感到抱歉

回擊郭辦「誰蹭誰民眾自有公斷」　民眾黨團再批郭1舉：不是合作態度

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

徐巧芯爆原能會「氚檢驗能量不足」　行政院駁斥：停止臆測

拿香跟拜！陳建仁指示「放寬看護門檻」　侯辦嗆：民進黨眼中只有選票

快訊／郭台銘昔痛罵蔡英文「老處女」　總統府驚訝：盼多自我惕勵

新北市「醫療衛生」評比遭綠轟墊底　侯友宜競辦：元兇是蔡政府

人口販運防制法明年元旦上路　林右昌：積極推動子法研訂

恢復1年兵首批役男明年1／25入伍　國防部預告訓練強度較以往高

賴清德親赴中和力挺吳崢　高呼「芋仔蕃薯團結站作伙」

動物YTR遭親綠醫師攻擊！黃揚明聲援跟進捐款　籲動物園提高票價

民眾黨雲林縣黨部疑染黑　王新堯自請停職：對牽連柯文哲感到抱歉

回擊郭辦「誰蹭誰民眾自有公斷」　民眾黨團再批郭1舉：不是合作態度

台灣料理「態芮」首摘米其林三星　主廚何順凱盼客人更了解用餐禮儀

花蓮房市外地客占4成　在地：「投資兼退休」最夯

池上秋收來了！雲門打造專屬《天光・霞》　最美天然稻浪舞台登場

固特異推出Assurance MaxGuard輪胎　15-19吋、主打濕抓耐磨

徐巧芯爆原能會「氚檢驗能量不足」　行政院駁斥：停止臆測

拿香跟拜！陳建仁指示「放寬看護門檻」　侯辦嗆：民進黨眼中只有選票

不輸00919！00921配0.38元　年化連2季飆破8%

落實打詐！　藍新通過數發部「第三方支付機構能量登錄」

池恩齊回一軍！伍茲註銷後二軍好投　丘總：這就是棒球

快訊／郭台銘昔痛罵蔡英文「老處女」　總統府驚訝：盼多自我惕勵

6歲女孩展高難度啦啦隊舞　空中翻滾+站立劈腿全都行

政治熱門新聞

九三軍人節前夕　陸軍爆軍事訓練役20多人營內打群架

陳揮文：國民黨再不堪也會是第二

館長：高嘉瑜護航賴品妤　對她非常失望

連勝文爆「郭台銘要侯下」　郭辦發3聲明回應

郭台銘新民調跌破10%　吳子嘉：這個政治不要玩了

遭影射收錢網軍！網紅Cheap怒嗆民進黨

她嘆高端、翁啟惠遭抹黑　點李彥秀「生技殺手」：不會睡得不安心？

郭台銘連署書價碼曝光！民調業者：很漏氣

躺著選？　賴清德笑呵呵：沒～有啦！

高端技轉WHO成世界首例　她點李彥秀：還覺得1劑1塊都嫌貴嗎？

楊玲宜改打新竹市府　鄉民看1點笑出來

連勝文曾與郭台銘面談「郭上侯下」？　郭辦駁斥：根本沒見面

商周酸侯友宜政策「...」　柳采葳酸小編

柯文哲領過杜聰明獎學金　楊斯棓兌現承諾

更多熱門

相關新聞

新北市「醫療衛生」評比遭綠轟墊底　侯友宜競辦：元兇是蔡政府

新北市「醫療衛生」評比遭綠轟墊底　侯友宜競辦：元兇是蔡政府

國民黨總統參選人侯友宜今（31）日公布醫療衛生政策，但遭民進黨發言人卓冠廷批，新北市在侯友宜執政下，「醫療衛生」評比是六都墊底，呼籲侯別為了選總統荒廢怠惰市政；對此，侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢表示，受限法規規定，造成新北每萬人口病床數不足，人均統籌分配款又是六都最低，修法大權就握在完全執政的民進黨手上，民進黨就是醫療資源分配不均的元兇，竟還有臉對新北市酸言酸語，根本是在新北人傷口上灑鹽，把新北市民當仇人。

民眾黨雲林縣黨部疑染黑　王新堯自請停職

民眾黨雲林縣黨部疑染黑　王新堯自請停職

回擊郭辦「誰蹭誰民眾自有公斷」　民眾黨團再批郭1舉：不是合作態度

回擊郭辦「誰蹭誰民眾自有公斷」　民眾黨團再批郭1舉：不是合作態度

侯友宜訪美僑界造勢日期曝！名單見彭文正　藍空軍戰將錄影露面

侯友宜訪美僑界造勢日期曝！名單見彭文正　藍空軍戰將錄影露面

賴辦批侯：為選舉利益恐嚇人民

賴辦批侯：為選舉利益恐嚇人民

關鍵字：

2024總統大選侯友宜國民黨總統陳建仁巴氏量表

讀者迴響

熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

馬幼興被誣告性侵「7年0收入」

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

王陽明左手無名指「婚戒消失」

米其林完整名單／台北「Tarroir態芮」摘三星

威力彩飆4億！「3生肖」頭獎機運高　旺財撇步看這邊

恭喜！胡宇威跟陳庭妮登記結婚

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

海葵陸警可能增！周末最有機會放假

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面