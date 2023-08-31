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侯友宜訪美僑界造勢日期曝！名單見彭文正　藍空軍戰將錄影露面

▲侯友宜訪美造勢活動。（圖／讀者提供）

▲侯友宜訪美造勢活動。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜將在9月14日啟程展開8天訪美行程，據掌握，他將在9月16日參加「全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會」成為該年會的壓軸貴賓。除了侯友宜之外，踢爆總統蔡英文論文案的台大新聞所前教授彭文正、新黨台北市議員侯漢廷都將出席，而擅長空戰的國民黨立委參選人羅智強、王鴻薇、徐巧芯則以預錄影片的方式出席。

侯友宜將在9月14日啟程訪美，侯辦指出，預計造訪紐約、華府、舊金山等城市，也應邀在智庫演講，並參加僑胞活動，爭取僑界支持，21日由舊金山搭機返台。其中所謂爭取僑界支持的僑胞活動，正是「全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會」。據證實，侯友宜將在9月16日出席這場年度盛會，地點位於紐澤西州紐華克自由國際機場萬豪酒店。2021年，高雄市前市長韓國瑜也曾受邀參加第43屆年會。

全美台灣同鄉聯誼會指出，今年年會以「和諧、聯誼、大團結，愛家、愛國、愛世界」為題，盛情邀約侯友宜出席。該會表示，本次年會特別強調區域和平的重要性，宣導人民應對於推翻暴政有自覺性。該會也強調2024 總統大選的重要性，呼籲全國選民一定要用選票下架民進黨，讓台灣的政情也能夠疫後回春。

受到矚目的是，除了侯友宜以重量級貴賓之姿出席之外，踢爆總統蔡英文論文案的台大新聞所前教授彭文正，以及宣布參選台北市第一選區立委的新黨籍台北市市議員侯漢廷也會出席。而國民黨主席特別顧問暨國際部主任黃介正、組發會副主委夏大明也會隨侯一同現身。國民黨立委參選人羅智強、王鴻薇、徐巧芯則以預錄影片的方式出席。

其他出席貴賓還包括曾任立委和僑務委員會委員長的吳英毅、加州聖蓋博市副市長吳程遠、美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中、三民主義大同盟理事長林定芃等人。

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