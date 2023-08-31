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新北市「醫療衛生」評比遭綠轟墊底　侯友宜競辦：元兇是蔡政府

▲國民黨總統參選人侯友宜出席醫療政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜出席醫療政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（31）日公布醫療衛生政策，但遭民進黨發言人卓冠廷批，新北市在侯友宜執政下，「醫療衛生」評比是六都墊底，呼籲侯別為了選總統荒廢怠惰市政；對此，侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢表示，受限法規規定，造成新北每萬人口病床數不足，人均統籌分配款又是六都最低，修法大權就握在完全執政的民進黨手上，民進黨就是醫療資源分配不均的元兇，竟還有臉對新北市酸言酸語，根本是在新北人傷口上灑鹽，把新北市民當仇人。

卓冠廷指出，侯友宜為了搶救低民調下猛藥，但提出政見之際，不如先檢視擔任新北市長任內，衛福部2022年資料顯示，新北市每萬人口病床數只有50.71，名列六都最低，新北市平均每一執業「醫師」服務人口數，達384.22人，平均每一執業「護理」人員服務人口數190.59人，醫、護服務人口數都是六都中最多，造成醫師、護理人員負擔沉重。

吳亮賢指出，新北市擁有超過400萬人口，比例超過全國六分之一，但新北每萬人口病床數卻是六都最低，原因就是受限中央法規。白紙黑字清楚說明，手握醫療區域劃分及資源統籌規劃大權的人，就是中央主管機關，也就是民進黨政府的衛福部。

吳亮賢表示，除了整體醫療資源的分配大權在中央手上，各縣市政府也須仰賴統籌分配款作為推動政策的重要財源，然而對於新北市人均統籌分配款長年是六都最低，侯友宜雖不斷向中央疾呼要修法，總統府秘書長林佳龍參選新北市長時也鬆口，中央應放權放利給地方政府，支持財劃法改革，但完全執政的民進黨卻充耳不聞，再次坐實在民進黨眼中，沒有過不了的法案，只有不想過的法案。

吳亮賢痛批，不論是從法規規定，或是攸關市民福祉的統籌分配款，完全執政近八年的民進黨，大權在握卻看不見地方縣市的痛苦，身為執政黨的民進黨，竟然還敢以新北市每萬人口病床數不足做為政治攻擊的手段，根本是倒果為因，完全執政完全甩鍋，甚至在新北400萬人的傷口上灑鹽，且畫下這道傷口的兇手就是民進黨。

「台灣人民不需要一個只會看顏色分配資源的政府，更不需要一個手攬中央執政大權、卻漠視資源分配不均的政府」，吳亮賢轟，卓冠廷也是新北市議員，竟然不顧新北市民的權益，只看民進黨的黨意，淪為忘恩負義之徒，只為了抹黑侯友宜。而民進黨把新北市民當仇人的背後原因，恐怕就是因為新北不是綠營縣市，既然民進黨如此傲慢又無能，就趕快換人執政，讓侯友宜帶來改變，從根本解決民眾的困境。
 

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