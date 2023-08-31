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人口販運防制法明年元旦上路　林右昌：積極推動子法研訂

▲▼陳建仁、林右昌出席「社宅包租代管4.0啟動記者會 林右昌致詞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

為徹底打擊人口販運犯罪集團，並深化保護被害人權益，總統在今年6月14日公布修正「人口販運防制法」，強化打擊犯罪集團剝削、奴役及利用被害人犯罪等新型態人口販運態樣。內政部長林右昌31日宣布，相關修法將在明年1月1日上路，內政部緊鑼密鼓跨部會合作，積極推動子法研訂，10月將啟動培訓工作及多元宣導，防患人口販運情事於未然。

內政部長林右昌31日表示，「人口販運防制法」是打詐五法之一，這次修法全文共47條，主要為強化打擊犯罪集團剝削、奴役及利用被害人犯罪等新型態人口販運態樣，透過接軌國際規範，擴大處罰態樣、加重罰責刑度，以及增加被害人多元安置方式及完備保護服務措施等，以增進人權保障並嚴懲不法。

為使法案能如期於113年1月1日施行，內政部緊鑼密鼓跨部會合作，積極推動子法研訂、教育訓練及對外宣導等措施，力求依限完成各項準備工作，強化政府打擊及防制人口販運的力道，讓國人生活更安定。

林右昌指出，犯罪被害人的保護工作，逐漸為國際社會所重視，這次修法也有許多條文與被害人權益息息相關，例如增訂「人口販運被害人及疑似被害人協助措施辦法」，明定被害人除現有的機構式安置服務外，也可享有在外社區式安置處遇服務，不論居住在哪，均可享有人身安全保護、通譯服務、必要醫療協助、法律扶助及其他必要經濟補助等權益，使被害人儘速回歸正常生活。

林右昌強調，徒法不足以自行。除各項配套子法正由相關部會積極研商中以外，內政部與相關部會也將自今年10月份起，啟動培訓工作及多元宣導，期使公務員、一般民眾及潛在可能成為被害人的群體，甚至極有可能成為加害人的雇主等人士，瞭解人口販運罪的內涵，以防患人口販運情事於未然。

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