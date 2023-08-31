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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

同婚收養子女　身分證父母欄不加註「養」字

▲▼台灣伴侶權益推動聯盟長期推動跨國同志伴侶婚姻平權運動，今天兩對台灣馬來西亞的同志伴侶小昕、斯翔及漢克、喬納森在伴侶盟的陪同下，一起前往信義區戶政事務所進行結婚登記。苦熬多年終於可以合法成為夫妻，兩對新人都無比的高興。（圖／記者湯興漢攝）

▲未來不論是同婚繼親收養另一半子女或是共同收養無血緣子女，均比照異性配偶收養作法，子女的國民身分證父母欄均不加「養」字。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部31日部務會報通過，《國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法》修正草案，部長林右昌表示，這次修法主要是配合司法院釋字第748號解釋施行法規定，同性婚姻亦可共同收養子女，未來不論是同婚繼親收養另一半子女或是共同收養無血緣子女，均比照異性配偶收養作法，子女的國民身分證父母欄均不加「養」字。

林右昌進一步表示，為避免不法人士透過變更國民身分證統一編號，逃避犯罪查緝，內政部已自95年起以函釋規範國民身分證統一編號變更時，須比照「姓名條例」規定，如有經通緝、羈押等情形不得申請變更；於106年又再進一步規範，依「入出國及移民法」規定受限制出國處分者，亦不得變更國民身分證統一編號。

為符合法制精神，這次修法將現行相關函釋，提升位階至法規命令，明確規範如有經通緝、羈押等情形、或依「入出國及移民法」規定受限制出國處分者、或受有期徒刑以上刑之判決確定，未宣告緩刑或未准予易科罰金等情事者，不得申請變更國民身分證統一編號，以確保犯罪偵查順利。

林右昌補充說明，因應實務提升為民服務，今日部務會報亦同步通過「戶政規費收費標準」修正草案，未來提供國民身分證相片電子檔，不再限制以「光碟」方式，在兼顧便民服務及資訊安全下，民眾可選擇以電子郵件寄送方式等多元方式，讓戶政服務更友善彈性；同時也配合司法院釋字第七四八號解釋施行法，增訂現行同性終止結婚者，得向戶政事務所申請終止結婚證明書，並收取規費100元。

林右昌指出，「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」及「戶政規費收費標準」等2項修正草案，將依法制作業程序於近日發布施行，未來也將持續推動各項戶政便民服務。

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