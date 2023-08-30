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收到「蘋果客服一封信」　一驗證GG了！用戶怕爆瘋傳

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在詐騙手法層出不窮，就有網友最近收到一封客服信，上面聲稱用戶的Apple Pay支付資格已暫時被封鎖，需要在24小時內完成驗證，才能避免被停用；但事實上，只要驗證了，就落入詐騙陷阱，而消息也被廣大網友瘋傳。

網友在臉書發文提到，「最近大家應該會陸續收到這個E-mail，一旦驗證，Apple ID權限就交出去了，再也拿不回來了，有看到是您有福份。」

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從截圖中可見，該信件以「支付資格暫時被封鎖」為標題，寄件人顯示「客戶服務」，且並非蘋果的官方信箱，而內容則指出「我們注意到您在設備中使用的卡與多個設備關聯。作為安全措施，我們已阻止您的Apple Pay服務，直到我們能夠驗證您是所用卡的真正所有者為止。」

▲收到「蘋果客服一封信」　一驗證就GG了！用戶怕爆洗版。（圖／翻攝自臉書）

▲佯裝成客服信的詐騙手法。（圖／翻攝自臉書）

最後，信件中還附上「立即驗證」的超連結，更警告若未在24小時內完成驗證，付款資格將被永久禁用。其實，細看內容就可知，上面的語句不太通順，用詞和語法都像是經翻譯寫出來的。

警世文一出，掀起巨大回響，大票網友立刻轉分享，同時也留言直呼「收到這種信，都要先看寄件者的mail，一般都是騙人的居多」、「謝謝你的提醒，感恩」、「太可怕了，可以借分享嗎？救多少是多少」、「記得收過，連點開都沒有就秒刪了」、「我那天也有收到，立馬上網查詢是否詐騙，所以沒上當」。

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