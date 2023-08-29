批im.B吸金案鋸箭式偵辦　黃國昌：司法改革從笑話到讓人想爆髒話

▲前立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

借貸媒合平台im.B吸金詐騙案29日偵結，主嫌曾耀鋒、張淑芬等人遭北檢依違反《銀行法》起訴，前行政院政務顧問陳振坤也因替曾耀鋒隱匿犯罪所得而遭違反《洗錢防制法》起訴。對此，前立委黃國昌就在臉書批評，偵辦起訴的範圍僅限於曾耀鋒等人的非法吸金部分，對許多「深水區」的問題隻字不提，這樣選擇性的刑事偵辦模式如果持續，只會讓司法改革從「淪為笑話」，到讓人想要「爆出髒話」。

黃國昌指出，自2016年6月起，曾耀鋒的im.B平台不法吸金超過90億元，無數個家庭墜入痛苦深淵，今天的起訴，對於這些受害人而言，連最基本的公道，都還稱不上，後續求償的漫漫長路，對他們而言，更是痛苦煎熬。他也提到，十分悲哀的是，一如他所預期，偵辦起訴的範圍僅限於曾耀鋒等人的非法吸金部分，至於許多「深水區」的問題，犯罪所得豢養了哪些政治人物、錢流到了哪些人口袋、進行了什麼利益交換，則是隻字不提。

黃國昌表示，當連遭到舉報的調查局官員，已證實參與im.B、也介紹抽佣，更在今年4月10日眾多被害人已拿不到錢時，調查官卻在4月24日竟還可以領到8萬餘元利息，還能在今日獲得簽結全身而退；而法務部及高檢署當初信誓旦旦宣示要徹查檢察官接受曾耀鋒招待乙事，如今無消無息，令他質疑，法務部如此大喇喇的包庇自己人，難道因為部長蔡清祥曾與吸金犯嫌交往密切，所以部裡也就睜一隻眼、閉一隻眼嗎？法務部必須就此給個交代。

黃國昌批評，就像88黑金招待所的郭哲敏案一樣，偵辦界線劃好、斷點也設好，曾耀鋒也識大體地表明就是要一個人扛下來，這樣鋸箭式的刑事偵辦，應該讓從曾耀鋒那拿到不少好處的權貴政客，鬆了一口氣，但卻要求償無門的被害人們情何以堪？他們到底還能有什麼期待？到底還能相信什麼？

此外，黃國昌提到，當初，因為認為可以信任，安排秘密證人去北檢作證，結果特定內容竟被洩漏給特定週刊，寫出讓人笑掉大牙的內容替接受曾耀鋒豢養的陳歐珀洗地，面對他的質疑，迄今為止，北檢從上到下，也沒有給過任何交代。

黃國昌最後沉痛喊話，這樣選擇性的刑事偵辦模式如果持續，只會讓司法改革從「淪為笑話」，到讓人想要「爆出髒話」，這真的是法治國原則的沈淪與悲哀。