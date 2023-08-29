醫院病患個資洩漏...竟是女職員幹的　送詐團男友請領動滋券轉賣

▲考姓男子盜用病患個資申請動滋券，領取QR Code後在網路銷售牟利。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心今年偵破詐欺集團案，上半年陸續逮捕曾姓男子等10人，檢警陸續追出提供「DMT」與「貓池」等機房設備的共犯，並查出考姓男子透過在台中林新醫院工作的林姓女友，竊取近700筆病患個資，其中48筆被他用來冒用申請體育署「動滋券」牟利，桃園地檢署調查後，依詐欺等罪將考男、林女起訴。

刑事局中打表示，今年上半年會同桃園市警局中壢警分局偵辦詐欺集團，報請桃園檢署指揮偵辦，陸續查獲曾男等10人在桃園地區設置「DMT（境外電話轉接器）」與「貓池（簡訊認證設備）」等機房設備，追查發現，這些設備都是由台中考姓男子提供。

此外，檢警調查，考姓男子（27歲）有詐欺前科，他在今年7月間，透過在林新醫院擔任行政人員的林姓女友（27歲），取得696筆病患個資，考男冒用其中48筆個資，用來向體育署申請動滋券，領取QR Code後在網路銷售牟利，以每筆最高500元計算，不法牟利逾2萬元。

中打表示，此案是國內首宗竊取醫院病歷個資，並申辦詐領青春動滋券案，桃園地檢署偵結，考男及林女依涉犯詐欺罪、偽照文書罪及個資法起訴。